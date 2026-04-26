「果園殺手」斑星天牛出沒 屏東檸檬農需提高警覺

兩大柑橘類害蟲「斑星天牛」以翅鞘上具白色斑紋得名。（圖由高雄區農業改良場提供）

台灣檸檬、四季桔等兩大柑橘類的產業主要集中在屏東縣，種植面積分別約1700公頃及134公頃，兩者都占全台70%的生產面積，有「果園殺手」之稱的斑星天牛本（4）月已進入活動高峰，農業部高雄區農業改良場呼籲農友加強田間監測，及早採取防治措施，以降低產量損失。

近期氣溫回升，柑橘類果園的常客「斑星天牛」已現蹤；高雄區農改場場長羅正宗指出，斑星天牛外觀漆黑亮麗，翅鞘帶有顯眼白色斑紋，特徵是觸角明顯比身體長。田間常可於柑橘樹幹基部發現成蟲交配情形，而對果園真正的危害也從此開始，雌蟲產卵時會於樹皮咬出裂口後轉向產卵，幼蟲孵化後鑽入主幹取食，可於危害處發現幼蟲排遺，造成植株養分與水分傳導受阻，嚴重時導致樹勢衰弱，甚至整株枯死，對果園產量帶來嚴重的影響。

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斑星天牛又被稱為「果園殺手」，高雄場表示，每年4月至8月是其在南部地區活動頻繁的週期，目前在防治上相對棘手，尚無推薦的化學防治藥劑，建議農友採取物理性整合防治措施，包括加強田間巡查，發現成蟲即時捕捉；若觀察到幼蟲排遺，可利用鐵絲勾除或刺殺幼蟲；另為預防產卵，可於樹幹纏繞尼龍網進行包覆防護，以降低果園中害蟲密度，預防勝於治療。

斑星天牛於檸檬樹幹基部交配。（圖由高雄區農業改良場提供）

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