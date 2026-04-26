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    首頁 > 生活

    新北淡水國小新校舍主結構完成 力拚明年啟用

    2026/04/26 10:22 記者賴筱桐／新北報導
    工務局副局長林炳勲（前排中）與淡水國小校長陳佩芝（前排左）一同視察校舍新建工程進度。（圖由工務局提供）

    工務局副局長林炳勲（前排中）與淡水國小校長陳佩芝（前排左）一同視察校舍新建工程進度。（圖由工務局提供）

    新北市淡水區淡水國小創校逾130年，因部分校舍老舊且為海砂屋，市府推動第一階段校舍新建工程，目前主結構體已完成，正在進行室內外裝修及景觀工程，規劃地下1層、地上6層的教學大樓，預計9月完工、10月取得使用執照，力拚明年啟用。

    工務局長馮兆麟指出，淡水國小創校迄今超過130年，其中信義樓校舍老舊，且氯離子含量超標，有耐震強度不足的結構安全問題，加上近年招生良好，導致校舍空間不足。市府積極推動新建校舍，並拆除老舊校舍，採先建後拆方式辦理，兼顧教學與工程進度推展，確保學校正常運作。

    工務局表示，新建校舍內部規劃地下1層、地上6層的教學大樓，設置17間普通教室、3間專科教室、1間多功能教室及7間行政處室，預計9月完工、10月取得使用執照後，交付學校辦理教學設備建置，並於2027年寒假期間進行第二階段信義樓拆除工程。

    工務局副局長林炳勲視察工程進度，勉勵施工團隊全力以赴，如期如質完工，為師生提供安全及優質的教學環境。他說，現階段工程重點為外牆裝修，該工項易受天候影響，已要求施工團隊把握良好天氣、加派人力加速施作，務求盡早完成外牆工程，以利室內裝修等工項順利銜接。

    負責興建的新建工程處長簡必琦補充，目前新建校舍主體結構已完成，外牆工程如火如荼推進，室內裝修工程及景觀工程將全面展開，同時與學校配合的示範教室空間作業也同步啟動，確保教學空間介面整合。

    淡水國小新建校舍規劃地下1層、地上6層的教學大樓。圖為完工模擬圖。（圖由工務局提供）

    淡水國小新建校舍規劃地下1層、地上6層的教學大樓。圖為完工模擬圖。（圖由工務局提供）

    淡水國小新建校舍工程預計9月完工、10月取得使用執照。（圖由工務局提供）

    淡水國小新建校舍工程預計9月完工、10月取得使用執照。（圖由工務局提供）

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