新北浮洲橋下設施單一 議員彭一書促規劃主題公園

民進黨新北市議員彭一書促浮洲橋下方區域也能打造一座兼具特色與功能的優質公園空間。（記者黃政嘉攝）

堤外公園已成許多民眾、親子玩樂的場所，民進黨新北市議員彭一書說，不過連接新北市板橋、樹林的浮洲橋下方區域，雖然停車方便，但沒有主題性，多為球場與大片草地，相較新北大都會公園，整體規劃完善，他希望在自己的家鄉也能打造出一座兼具特色與功能的優質公園空間；新北市長侯友宜表示，「做得到我們就做」但不要影響防洪疏濬。

彭一書表示，目前整體堤外公園多已朝向特色化發展，並結合共融式設施，提供多元使用，尤其是新北大都會公園，內容豐富，他也多次帶孩子前往，大人、小孩都能玩的盡興，然而，浮洲橋下方區域，現階段多規劃為棒球場、籃球場、足球場及大片草地，空間雖廣闊，卻相對單一，部分區域甚至尚未完整規劃，僅設有造型花圃。

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他說，考量該處腹地寬敞且具發展潛力，他建議可適度導入具特色的共融式遊憩設施，例如親子互動遊具、休憩節點或小型遊戲空間，讓騎乘自行車經過的親子族群能夠隨時停留、短暫休憩與遊玩，進一步提升整體堤外園區的多元性與吸引力，而非侷限於特定區段，讓更多市民共享優質的公共空間。

侯友宜表示，浮洲橋下主題公園要怎麼做「我們來想辦法」，但是不要影響防洪疏濬，「做得到我們就做」；新北市水利局長宋德仁則說，過去議員曾建議在蘆洲地段，但是那個地方會淹水因此不同意，浮洲環保公園這邊，這幾年比較沒有颱風進來，但以前有過。

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