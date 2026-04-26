寵物美容師真實日常曝光！ 現場透露「這2種狗狗」較難整理

虎尾就業中心舉辦「寵物美容師職場體驗活動」，邀請專業寵物美容師與10多名帶毛小孩的民眾進行體驗。（記者李文德攝）

為紓解企業缺工壓力，也讓有興趣投入新職涯民眾貼近真實職場，虎尾就業中心舉辦1場別開生面的「寵物美容師職場體驗活動」，首度邀請專業寵物美容師與10多名帶毛小孩的民眾進行1場「專業美容師體驗」。現場美容師更提到「柴犬」、「比熊犬」較難整理，也讓參與氣氛歡樂不少。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，在產業快速變動、企業求才若渴的時代，勞動部推出多元化職場體驗活動，因此首度在人氣寵物美容品牌舉辦職場體驗活動，約12位熱愛毛孩的家長帶著家中狗兒到場參與體驗。

請繼續往下閱讀...

體驗活動中，專業美容師先從認識寵物美容工具開始介紹，逐一教導民眾如何學習基礎梳理技巧，甚至實際示範清潔、修剪、安撫毛小孩等技巧。美容師更在會中分享，因為柴犬個性比較獨立、自信、固執且忠誠，因此在美容過程中也會有些難度，此外比熊犬因為毛量多且蓬鬆，因此在修剪過程中也較需花費時間，現場不時傳來毛孩興奮的吠叫聲與參與者的笑聲，整體輕鬆愉快。

原對寵物美容師有興趣的王小姐表示，過去總擔心自己沒相關背景而遲遲未踏出第一步，透過此次體驗，終於找到心中那份篤定，也更清楚了解這份工作的實際內容與所需技能，確定未來將朝寵物美容相關領域發展。

廖家偉表示，職場體驗活動讓民眾親身接觸不同工作環境，是協助求職者探索職涯方向的重要策略，未來將持續結合在地特色產業，規劃更多元的職場體驗與職涯探索活動。

虎尾就業中心舉辦「寵物美容師職場體驗活動」，邀請專業寵物美容師與10多名帶毛小孩的民眾進行體驗。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法