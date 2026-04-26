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    首頁 > 生活

    新北百年梯田景觀再造 石門嵩山社區鳶尾花海迎賓

    2026/04/26 09:31 記者賴筱桐／新北報導
    目前正值石門嵩山社區鳶尾花盛開季節，百年梯田與層層綻放的鳶尾花，交織出迷人景致。（圖由新北市農業局提供）

    目前正值石門嵩山社區鳶尾花盛開季節，百年梯田與層層綻放的鳶尾花，交織出迷人景致。（圖由新北市農業局提供）

    新北市農業局推動農村再生，近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，包含整修搬運道、設置社區意象牆面及營造養鴨池，改善農作與生活動線，提升景觀，打造兼具生產、生活與生態價值的農村環境，讓百年梯田風貌再升級，目前正值鳶尾花盛開季節，成為北海岸特色農遊景點。

    農業局長諶錫輝指出，石門嵩山社區擁有超過百年歷史的石砌梯田，是北海岸具代表性的農村文化景觀，早年先民運用在地火山岩，以傳統「乾砌工法」堆疊而成，形成層層疊疊的梯田地貌，不僅穩固耐用，也展現獨特的農業智慧與文化底蘊。近年社區積極推動農村再生，復耕梯田並導入友善耕作，發展「黑米」等特色農產，加上春季鳶尾花盛開，吸引大量遊客造訪。

    諶錫輝表示，此次梯田環境改善工程秉持「順應地形、融入自然」原則，透過整修搬運道，提升農事效率與安全性，並結合在地文化意象設置牆面，展現社區故事與農村特色，同時規劃養鴨池等生態設施，營造多元棲地環境，提升整體景觀與生態價值。

    諶錫輝說，未來將結合農村再生計畫與社區環境改善，並透過與產業發展雙軌並進，讓嵩山社區保留傳統農村風貌，成為兼具觀光、教育與永續發展的農村典範。目前正值鳶尾花盛開季節，百年梯田與層層綻放的鳶尾花交織出迷人景致，適合民眾安排一日遊，感受春日氛圍。

    農業局補充，目前新北市共有20個農村再生社區，市府從生活、生產、生態等各面向，推動社區永續發展，期盼藉由完善的農村基礎設施與推廣農遊體驗，讓民眾深入了解農村社區，打造全方位的「農業健康市／式」。

    新北市石門嵩山社區整修搬運道，提升農事效率與安全性。（圖由新北市農業局提供）

    新北市石門嵩山社區整修搬運道，提升農事效率與安全性。（圖由新北市農業局提供）

    新北市農業局協助石門嵩山社區建置養鴨池，營造多元棲地環境。（圖由新北市農業局提供）

    新北市農業局協助石門嵩山社區建置養鴨池，營造多元棲地環境。（圖由新北市農業局提供）

    新北市石門嵩山社區結合在地文化意象設置牆面，展現社區故事與農村特色。（圖由新北市農業局提供）

    新北市石門嵩山社區結合在地文化意象設置牆面，展現社區故事與農村特色。（圖由新北市農業局提供）

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