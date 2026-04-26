雨襲蘇花！花蓮大清水落石砸損明隧道 和仁崇德中斷2小時搶通

受東北季風與華南雲系帶來的強降雨影響，蘇花路廊台9線159.4公里大清水明隧道復建工程路段，今（26）日清晨發生落石砸中鋼構明隧道，造成頂板損壞並阻斷雙向通行，公路局進行搶通。（圖由公路局提供）

受東北季風與華南雲系帶來的強降雨影響，蘇花路廊台9線159.4公里大清水明隧道復建工程路段，今（26）日清晨發生落石坍方。落石砸中鋼構明隧道，造成頂板損壞並阻斷雙向通行，公路局東區養護工程分局於凌晨0時20分針對和仁至崇德路段實施預警性封閉，經公路局搶修後，現場於2時20分搶通開放通行。

公路局東區養護工程分局今指出，花蓮山區自昨日晚間起受降雨影響，台9線159.4k大清水明隧道施工路段，疑似因土石鬆動發生坍方。落石直接衝擊正在進行復建工程的鋼構隧道，導致頂板受損。為維護用路人安全，工務段緊急採取管制措施，緊急封閉台9線154.7k至165.7k和仁至崇德）路段。

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現場於落石頻率趨緩，立即由災害搶修人員、機具辦理搶修作業，公路局東工分局指出，現場於2時20分開放通行。台9線159.4k路段搶通初期，將採單線雙向機動管制通行，請用路人配合指揮人員通行；考量夜間仍有降雨發生機率，尚有致災風險，為維護用路人安全，台9線154.7k~165.7k（和仁~崇德路段）將依最新雨情及路況不排除再實施預警性道路封閉。

公路局呼籲，強降雨期間山區公路路況極不穩定，易發生坍方、落石等意外，如非必要應避免進入山區。用路人行前請務必掌握氣象資訊與道路風險訊息，建議多加運用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」或手機下載「幸福公路APP」，並隨時收聽廣播電台掌握最新路況，以維護行車安全。

蘇花路廊台9線159.4公里大清水明隧道目前正在進行鋼構頂板復建工程。（記者王錦義攝）

蘇花路廊台9線159.4公里大清水明隧道目前正在進行鋼構頂板復建工程。（記者王錦義攝）

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