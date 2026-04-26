專用垃圾袋 2-2》超商精算垃圾成本 垃圾桶「躲起來」、外來垃圾不收了

彰化縣少數超商店家垃圾委外清運，店外擺放上鎖的子母車，防民眾偷丟家裡的垃圾。（記者張聰秋攝）

彰化縣環保局針對超商與產業園區，實施垃圾隨袋徵收進入第3年，為了省用專用袋並控制成本，業者各出奇招，店員代勞做二次分類、改變垃圾桶位置、張貼不收外來垃圾的公告、店內垃圾交給收銀員丟，高度配合之下，環保局破袋檢查合格率高達9成，也徹底改變超商裡的垃圾桶「什麼都收」的亂象。

超商直營與加盟店，都是由總公司統一調查使用量後，向環保局採購專用垃圾袋，產業園區則是自行向環保局購買。林姓全家店長說，估算每月多了3000、4000元成本，但法令規定超商一定要設置垃圾桶，會更落實分類與減量，勸導民眾不要把外面垃圾帶進超商丟。

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為省成本，各家作法不一，醫院內店面，直接交給醫院委外清運業者清運，多數店家用專用袋，交給清潔隊處理，店家不讓民眾偷渡外來垃圾，只好把垃圾桶「搬家」，移進收銀台裡面或收銀台前放回收盒，請客人把垃圾轉交給店員處理，當面確認是門市商品產出的垃圾才會收。

不過，也有店家依舊把垃圾桶放在顯眼處，桶內裝一般塑膠袋，等垃圾滿了，再由店員進行分類篩選。彰基商圈的全家便利商店店長說，店員重新分類並壓縮飲料空瓶，分類更仔細，既然是規定的政策，就要配合執行。

光做分類還不夠，關鍵在源頭減量，不少店家讓垃圾桶「躲起來」，位置隱密、外觀不標註說明，不像過去一眼就能發現，直接阻斷外來垃圾。還有店家直接張貼拒收外來垃圾的公告，提醒民眾超商不是垃圾場。

產業園區業者同樣精打細算，過去常有工廠將辦公室生活垃圾與事業廢棄物混在一起丟棄，如今在隨袋徵收的壓力下，業者對分類要求更高，分得越細、專用袋買得越少。蕭姓老闆娘說，分類做好一點，垃圾量自然就少，專用袋也用得更省，長期算下來差很多。

超商方便店內消費的客人，垃圾桶擺放明顯處且標示字樣，跟垃圾未隨袋徵收前作法一樣，只是店員得二次分類以精準使用專用袋。（記者張聰秋攝）

部分超商店家不會標示垃圾桶的字樣，民眾一時找不到桶子，很難把自己的垃圾偷渡到店內。（記者張聰秋攝）

店家門口張貼只收在店內消費產生的垃圾，從源頭減量降低垃圾清運壓力。（記者張聰秋攝）

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