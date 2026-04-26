專用垃圾袋 2-1》原料漲、焚化翻倍 全台隨袋徵收最貴的彰化縣還能撐多久？

彰化縣超商垃圾採隨袋徵收，專用垃圾袋3種規格，又以中容量75公升為主流，業者仔細二次分類，省用專用袋。（記者張聰秋攝）

美伊戰爭打了近2個月，戰爭使得國內塑膠袋「漲」聲響起，民眾最擔心垃圾專用袋是否跟進。垃圾費隨袋徵收費率全國最高的彰化縣壓力更重，不過，彰化縣環保局確定凍漲，此政策今年邁入第3年，已大幅減量6成垃圾，超商垃圾日均量更減一半，垃圾減量交出成績。

自2024年7月起，彰化縣針對四大超商與七大產業園區實施垃圾費隨袋徵收，收費率全國最高，是同樣實施此政策的台南市3倍以上，業者唉唉叫，縣議會也罵太貴，環保局依然沒動搖，繼續貫徹執行，堅持用經濟誘因當垃圾從源頭減量的驅動力，促使垃圾減量。

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環保局長江培根指出，依《廢棄物清理法》規定，垃圾清除處理費須反映實際處理成本，垃圾袋成本納入原料、防偽標籤和製作費，以及處理垃圾的成本等，縣內費率依溪州焚化廠處理事業廢棄物成本換算，彰化縣直接反映垃圾清除與焚化處理成本，用經濟誘因誘導減量，從源頭減量。

隨著塑膠袋漲價，溪州焚化廠事業廢棄物處理費也從3年前每公噸3800元調升至6000元，計算費率的要件都變貴了，江培根說，契約去年簽訂，廠商依約執行，縣府會吸收成本波動，專用袋不會漲。

減量成效驗證專用垃圾袋的銷售變化，小（33公升、40元）、中（75公升、90元）、大（120公升、145元）三種規格和價格，中容量為主流，大容量垃圾袋需求下降；數據顯示，去年超商大容量垃圾袋比前年減少1成多，絕大多數都以中容量為主，微幅上揚約6％。產業園區減量更明顯，中容量去年相比前年大減2成5，小容量也掉了近2成。

超商用專用袋裝店內垃圾，再交給清潔隊清運，處理費隨袋徵收。（環保局提供）

彰化縣超商與產業園區垃圾隨袋徵收實施至今垃圾減量超過6成，分類仔細也從源頭減量。（環保局提供）

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