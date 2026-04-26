竹市「國國生活節」5/3登場 打造多元文化交流平台

新竹市政府將於5月3日在大湳雅公園舉辦專屬新住民的初夏盛會「混夏趴！國國生活節」。（資料照）

新竹市政府將於5月3日14時至20時，在大湳雅公園舉辦專屬新住民的初夏盛會「混夏趴！國國生活節」。社會處表示，此次活動延續歷屆「國國市集」深受好評的多元文化特色，並於今年全新升級，結合親子互動體驗、異國文化表演及露天電影院等豐富內容，邀請市民共同感受繽紛多元的文化魅力。

市長高虹安表示，新竹市目前新住民有10921人，約佔全市總人口的2.4%，許多遠渡重洋來台定居的新住民，早已將竹市視為第二個故鄉。此次舉辦的「混夏趴！國國生活節」，打造新住民及其家庭展現多元文化與特色產品的交流舞台，透過市集形式及輕鬆有趣的親子互動活動，讓市民在參與過程中近距離認識各國文化風貌，進一步促進理解與交流，共同營造幸福友善、包容多元的城市氛圍。

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社會處長黃佳婷表示，今年「混夏趴！國國生活節」突破以往單一市集形式，創新導入「生活節」概念，從下午至晚間規劃一系列不間斷的精采活動，讓民眾在輕鬆氛圍中逛市集、品嚐異國美食、選購特色商品並欣賞多元藝文演出，沉浸於多國文化交織的豐富體驗；現場亦設置露天電影院及舒適休憩空間，邀請市民於初夏午後與親友相聚，放慢步調，享受愜意自在的戶外時光。

社會處說明，「混夏趴！國國生活節」不僅是一場市集活動，更是新竹市推動新住民文化的重要城市品牌，活動當日將規劃親子闖關體驗，民眾完成指定任務即可兌換精美小禮品，透過寓教於樂的互動設計，深化市民對新住民文化特色與多元文化內涵的認識，進一步促進不同族群之間的理解、接納與相互尊重。詳細活動資訊，可追蹤「新竹市新住民家庭服務中心」的FB粉絲專頁。

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