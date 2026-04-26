《超限戰》嘉大校園特映 映後探討資訊時代培養思辨能力

「乾淨世界」平台昨在嘉大舉行《超限戰》電影特映會。（記者王善嬿攝）

改編自新冠疫情初期真實事件的電影《超限戰》（The Unrestricted War），25日在嘉義大學蘭潭校區國際會議廳舉行校園特映會，舉辦映後與談，許多民眾踴躍分享心得，共同探討資訊時代如何培養獨立思辨能力，尋求真相並做正確選擇。

此場特映會由「乾淨世界」平台主辦，嘉大校長林翰謙、議員傅大偉等人參與映後與談，與民眾互動。

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林翰謙表示，教育的使命就是希望將真實的東西教育給下一代，期待好的故事有好的省思，希望今天到場觀影的學生，不只在大學學到專業能力，更學習到獨立思考能力。

媒體工作者陳致愷說，網路、科技發達讓資訊爆炸，許多詐騙集團趁機對民眾詐騙，透過此電影讓大眾了解分辨正確資訊的重要性，多管齊下查證，培養媒體素養的重要性。

《超限戰》為華裔導演馬琰執導的商業諜報片，透過一位加拿大病毒學家在疫情風暴中的經歷，帶領觀眾了解資訊操控如何滲透日常生活。

嘉大校長林翰謙鼓勵學生在大學培養獨立思考能力。（記者王善嬿攝）

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