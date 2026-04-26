新竹縣「皮皮獅」化身觀光大使 韓國首爾亮相帶動打卡熱潮

為搶攻韓國旅客，新竹縣政府昨起兩天由竹縣吉祥物皮皮獅「帶隊」，首次赴韓國首爾聖水洞參與「韓國北部地區觀光推廣會」。 （新竹縣政府提供）

為搶攻韓國旅客，新竹縣政府昨起兩天由竹縣吉祥物皮皮獅「帶隊」，首次赴韓國首爾聖水洞參與「韓國北部地區觀光推廣會」，行銷聚焦「客庄文化體驗」，主打北埔與湖口老街歷史及客家美食，並由皮皮獅化身超級觀光大使，設計拍照打卡任務，吸引許多韓國人佇足諮詢。

竹縣府傳播行銷處長蔡宜綾表示，根據交通部觀光署統計，2025年韓國來台旅客已突破百萬人次，穩居來台國際旅客前三大客源市場，顯示韓國市場具備穩定且高度成長潛力。目前韓國旅客來台觀光仍以六都為主要旅遊目的地，旅遊市場尚具拓展空間。新竹縣此次赴韓推廣，目標即在建立韓國旅客對新竹縣地方旅遊的初步印象，爭取納入未來來台旅遊行程選項。

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副處長洪佩華進一步指出，現場韓國旅客對於新竹縣雖較為陌生，但對於具備歷史溫度的老街文化及特色美食展現高度興趣，詢問度相當踴躍。此次行銷主軸聚焦「客庄文化體驗」，主打北埔與湖口老街兩大特色旅遊亮點。

其中，北埔老街結合金廣福公館、姜阿新洋樓等歷史建築資源，融合在地飲食文化與米其林必比登推薦餐廳，呈現豐富客庄生活風貌；湖口老街則保留大正時期紅磚拱廊與巴洛克式建築街景，展現獨特歷史文化樣貌，讓韓國旅客能更具體認識新竹縣文化旅遊特色。

這次推廣活動於首爾聖水洞辦理，該區為韓國潮流品牌活動與國際觀光推廣重要聚集地，具高度年輕族群曝光效益，有助提升新竹縣觀光於韓國市場的能見度。

新竹縣吉祥物皮皮獅化身超級觀光大使，吸引許多韓國人佇足諮詢。 （新竹縣政府提供）

韓國旅客對於新竹縣具備歷史溫度的老街文化及特色美食展現高度興趣，詢問度相當踴躍。 （新竹縣政府提供）

新竹縣吉祥物皮皮獅化身超級觀光大使，吸引許多韓國人佇足諮詢。 （新竹縣政府提供）

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