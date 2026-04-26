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    首頁 > 生活

    彰市1215格路邊汽車格設地磁器 5/1起找車位更方便

    2026/04/26 08:18 記者湯世名／彰化報導
    彰化市1215格路邊汽車格都鋪設地磁器，民眾找車位將更方便。（圖由縣府提供）

    彰化市1215格路邊汽車格都鋪設地磁器，民眾找車位將更方便。（圖由縣府提供）

    彰化市找車位更為方便了！智慧地磁開單將於5月1日起上路，1215格路邊汽車停車格全面鋪設地磁器，可讓民眾快速找到車位、繳費更方便。5月1日起民眾可至「彰化縣路邊停車資訊網」（https://chpark.chcg.gov.tw/），點選停車地圖功能查詢即時空車位，並可直接導航至停車地點，減少繞行時間，提升停車便利性。 市長林世賢表示未來民眾到彰化市將不用擔心找不到停車位，停車將更為方便。

    目前路邊停車費率為每小時20元，並設有5分鐘緩衝時間。車輛離場後約15分鐘內即可完成結單並開放繳費。民眾可掃描停車單上的QR Code，查詢停車費用並進行繳費，或持手機顯示之三段式條碼至四大超商櫃檯繳費；如無法掃描QR Code，亦可至超商多媒體機查詢補單後繳費。

    此外，掃描優惠繳費管道QR Code，使用信用卡或行動支付（如LINE Pay、悠遊付、台新Pay、台灣Pay、停車大聲公等）繳納停車費，於停車單開立日起1個月內完成繳費者，自5月1日至7月31日止，可享停車費9折優惠；逾期停車費之催繳單或補繳單不適用。

    地磁開單係透過設置於停車格下方的感測設備，偵測車輛停放情形並輔助開單作業。除可提升開單效率外，亦能即時掌握車位使用狀況，讓車位使用更有效率，並透過數據分析強化停車管理與交通決策。未來亦將持續導入智慧停車柱，逐步提供更完善的停車服務。

    彰化市1215格路邊汽車格都將鋪設地磁器，5/1起找車位更方便。（圖由縣府提供）

    彰化市1215格路邊汽車格都將鋪設地磁器，5/1起找車位更方便。（圖由縣府提供）

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