中捷藍線土木標第2次流標 6月開工跳票 保守估計8月開工

中捷藍線土木標六月開標恐跳標，保守估計改八月開標。（市府提供）

中捷藍線機電標去年6月開工，而備受關注的土木標第一標B11，原本今年6月要開工，但因美伊戰爭及土石方之亂，第二次招標案也流標，捷運工程局表示，預計5月第3次公開招標，即使順利決標，要６月開工相當困難，等於是跳票，捷運工程局表示，預計８月可開工。

捷運藍線全長24.78公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場、帝國糖廠，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

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由於中捷藍線主線為台中市最重要的道路台灣大道，因此進度備受期待，而捷運工程局原本今年6月進行BC11，從台中港務公司的B1站往東B3站高架段的開工，但2次招標皆已流標。

捷運工程局表示，第一次招標是，有10多家廠商來領標，但第一次卻不足3家而流標，第2次也流標，由於廠商面對國際局勢變動、美伊戰爭及台灣的土石方之亂，因此都抱持較保守的態度。

捷工局指出，雖然2次都流標，但是還有廠商問得相當仔細，捷工局也調整標案的經費，預計5月第3次招標，雖然若決標成功，還是希望能在6月開工，但是還是待視廠商的行動力，因此保守預計8月開工。

此外，捷工局也將在5月同時進行第二標B12標B4-B8站的招標，採取同步進行，期讓工程依既定期程前進。

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