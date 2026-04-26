04/26各報重點新聞一覽

總統賴清德指派外交部長林佳龍擔任特使，25日凌晨抵達友邦史瓦帝尼。（外交部提供）

自由時報

擔任總統特使 林佳龍突破封鎖抵史瓦帝尼

賴清德總統原定上週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，因中國強行介入，導致總統專機直飛受阻，我方決定暫緩行程。賴總統並指派外交部長林佳龍擔任總統特使出席史國慶典活動。鑑於中共升高外交打壓，林佳龍從台北出發時未公開，先飛歐洲某國機場轉機，再於台灣時間昨日抵達史瓦帝尼，突破中共封鎖，並代表賴總統向史國政府與人民傳遞兩國堅固的邦誼。

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美日菲肩並肩軍演 中國機艦擾台菲

美日菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演持續進行，日本首度派出作戰部隊赴菲參演。中國也不甘示弱，派出以〇五五型軍艦為主的四艘軍艦，在同海域進行海空協同操演並有各式武器系統的實彈射擊，與美日菲軍演互尬嗆聲的意味濃厚。

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把辭修高中當私人金庫 陳履安妻兒 涉掏空校產起訴

前監察院長陳履安創辦新北市辭修高中後，其妻陳曹倩、兒子陳宇慷陸續接任董事長以及董事等職務，怎料，陳曹倩涉聯手陳宇慷、曾任董事的衛晉平，利用設立辭修高中台北辦事處名義租屋請款，挪為中國女紅坊作為租金或私人用途，不法所得四〇七萬餘元；新北地檢署斥責陳曹倩母子把學校當私人金庫，依刑法背信及違反商業會計等罪嫌起訴，並對陳曹倩求刑一年、陳宇慷兩年。

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聯合報

分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘

「鄭習會」訪陸之行結束後，國民黨主席鄭麗文於廿四日廣邀美日在內的各國駐台使節，在中央黨部舉行閉門茶敘，據了解，各國關切中方立場。鄭麗文昨天在臉書貼文說，和平始終是可能的，應成為共同信念；兩岸和平不只是兩岸議題，關係到國際社會的共同利益，需要國際社會持續關注與支持。

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包私人飛機從歐洲轉飛 總統特使林佳龍飛抵史瓦帝尼

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，外交部長林佳龍昨天以總統特使身分，抵達史瓦帝尼，準備參加史王恩史瓦帝三世登基四十周年以及史王五十八歲華誕慶典活動。史瓦帝尼政府臉書粉絲專頁公布「中華民國（台灣）外交部長林佳龍」今早抵達當地機場的畫面，史瓦帝尼方面由外交部長、商務部長等官員接待。

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中國時報

吳志中︰擔憂台灣成川習會菜單

美國總統川普預定5月中旬訪問北京，與大陸國家主席習近平舉行峰會。外交部政務次長吳志中24日接受美媒英文專訪時表示，擔心川普會晤習近平時，可能在台灣議題上作出讓步，而台灣正努力避免這種情況發生。

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川普女婿領軍 美伊最快27日談判

有消息人士透露，美伊最快27日重啟談判，而伊朗外長阿拉奇24日晚，已先抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與巴基斯坦總理夏利夫等政要先行會談。對於美伊是否舉行第2輪談判，雙方釋出矛盾訊號。巴國官員透露，伊方預計將在接下來的會談中，採取更強硬立場，強調需按伊朗提出的條件才能終戰，並言明德黑蘭不會遵照美國總統川普提出的條件。

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美日菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演持續進行，日本首度派出作戰部隊赴菲參演。（歐新社檔案照）

陳履安妻兒陳曹倩、陳宇慷涉嫌掏空辭修高中校產，檢方依刑法背信及違反商業會計等罪嫌起訴。（資料照，民眾提供）

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