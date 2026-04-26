台北西區少年服務中心深耕30年 成孩子崩解天空下的棲身所

西區少年服務中心成立於1996年，是台北市首座公辦民營的少年據點，深耕艋舺地區，服務12至18歲的少年。（資料照）

記者蔡愷恆／台北專題報導

「早上照例咬著麵包，重複同一種開場。冰美式黏在手掌一整天，疲憊感死性不改。地鐵這幕像是夢過，不，是天天都在錯過。在這種平庸到發臭的日子裡，我看見了那個孩子。」走在台北市萬華區東園街，耳邊傳來韓團i-dle歌曲〈Fate〉的強烈節奏，混雜著規律且清脆的撞球聲。或許會讓人誤認為這是不良少年聚集出入的複雜場所，但實際上，這裡是「台北市西區少年服務中心」，一個陪伴無數受傷靈魂、努力轉化社會標籤的特殊空間。

台北市西區少年服務中心成立於1996年，是台北市首座公辦民營的少年據點，目前由天主教善牧社會福利基金會經營，深耕艋舺地區服務12至18歲的少年。對這些孩子而言，這裡不僅是公家單位，更是處於家庭壓力與學校挫折間的「中繼站」，一個可以暫時喘息、等候朋友或單純放鬆的棲身之所。

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中心空間每年根據孩子的特質與需求，透過定期舉辦的會員大會與意見箱採購調整。室內設有撞球桌、健身房、KTV、飛鏢機與Switch遊戲區。社工會在旁觀察並陪伴，鼓勵少年透過這些設施進行正向互動。

針對帶有情感困擾、人際焦慮，或患有恐慌症、憂鬱症的少年，中心刻意避開冰冷的醫療感。空間運用暖色調，擺放大型絨毛玩偶與沙發，避免如診間般的壓迫感。此外，中心設置了平衡木與舒壓美材，讓孩子在情緒起伏時調節生理壓力，找回安定的感覺。

專業感十足的「歇一會」咖啡吧，配備專業義式咖啡機，讓少年學習拉花技術，並作為少年與社工的對話平台。偶爾，孩子會在服務社區居民的過程中，聽到一句「好喝」，就能獲得傳統教育體制中得不到的自信與成就感。

隨著萬華都更與環境變遷，少年樣態也改變。督導阿ken說，早期服務對象多為刺青、吸毒、流連宮廟的「標地型」少年；現代少年則多屬「預防型」，具有「怕苦、怕熱、怕累」的特質。他們不再聚眾公園，而是窩在超商滑手機或透過軟體約在私密民宅，這使社工的外展工作更具挑戰性。

近年，「繭居」與「心理疾病」成為當代孩子承受的新問題。許多人因曾受霸凌而社會退縮，甚至「一踏出房門就覺得別人在看我」。同時，親子衝突案件大幅上升，即使是富裕家庭也可能面臨關係僵化至法庭見面的困境。家長常因焦慮產生強烈控制欲，甚至有無力的富裕家長哀求社工，「我給你錢，你幫我解決孩子的問題。」

家長最擔心的莫過於孩子在據點認識「壞朋友」。阿ken強調，「孩子不來中心，在外面一樣會認識這些人。」在中心內，社工反而能即時介入引導判斷人際關係。由於中心緊鄰警察局，對於非法行為具備天然的震懾力。

社工有時採取「非典型」溝通，曾有孩子想在警局旁聚眾鬥毆，社工便請社區「大哥」出面教育。面對涉及非法活動的孩子，社工也會直白跟大哥溝通，「這類孩子適合做這行嗎？被抓了對你有什麼好處？」

在處理毒品、性剝削或家暴案時，「社政通報」是最大的專業挑戰。社工履行義務可能瓦解與孩子間的信任，但隱匿則屬違法。中心的核心在於「預先告知」；社工會即時告知少年通報的必要性與流程，維持溝通誠信，並釐清「通報不等於報警」。社政通報是為了引入保護資源，後續由另一位社工關心，而非警察抓人。例如處理少女墮胎案時，社工同理少女的孤單，解釋通報是為了讓家人合法陪伴，將通報本質從「監督」轉化為「保護網」。

離開少年中心時，〈Fate〉旋律再度響起：「就算平靜的天空崩解，眼前的黑暗燒成了一片紅。像有什麼東西忘在後頭了，莫名地想狼狽大哭一場。但還是擦肩而過吧，畢竟我這人，最討厭思考了。不，還是視而不見吧，畢竟對於疼痛，我向來敬而遠之。」儘管少年們可能在疼痛面前轉身、視而不見，但西少的社工們始終會站在那裡，與孩子一起面對崩解的天空。

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