誰來管？彰師大進德路友善人行道限停2小時 市公所曝原因！

彰師大進德校區長期都沒有人行步道，如今雖然只有短短50公尺，也為彰師大開創歷史。（記者劉曉欣攝）

彰化師範大學進德校區，長期以來都欠缺人行步道，造成人車爭道情況嚴重，自從今年劃設校門口的進德路友善人行道，獲得師生熱烈掌聲，但對於「汽機車限停2小時」則大感不解，認為除非收費，不然誰來管？彰化市公所表示，這是尋求店家與行人的雙贏共好之道，以勸導為主。

彰化市公所指出，進德路的人行步道有劃設汽機車停車區，也設立牌面告知每天上午8點到晚上9點，汽機車單次停限停2小時，其餘時段開放停車。除了牌面公告以外，馬路也有文字告知用路人。

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市公所強調，當初考量限停2小時，主要是希望在店家與用路人之間找到平衡點，讓行人有安全步道可通行，汽機車有更方便的停車格，店家也因為師生停車便利帶來更多的生意，創造共好共榮的友善步道。

因此，如果真的有汽機車長期佔用，只要陳情人能夠舉證，也能依規定來裁罰，原則上先以勸導為主，讓彰師大第一條友善人行步道成功後，再針對實踐路進行溝通協調。

限停兩小時？不少用路人對於彰師大進德路的規定，大打問號。（記者劉曉欣攝）

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