雙部長拍片稱檢查馬鈴薯「比阿嬤挑菜嚴格」 陳菁徽酸：阿嬤不認你這壞孫子

衛福部長（左）、農業部長（右）分別在臉書上發佈影片，解釋發芽馬鈴薯之亂。（擷取自陳菁徽臉書）

衛福部、農業部分別在臉書上發佈影片解釋發芽馬鈴薯之亂。國民黨立委陳菁徽表示，看到兩個部長合拍影片，證明賴政府急了、慌了，也亂了；但超過200秒的影片，就是看不到兩位部長承諾會真的做到「逐顆檢查」這四個字，還強調檢查的標準「比阿嬤挑菜還嚴格」，「阿嬤聽到這句話，直接不認你這幾個壞孫子」。

陳菁徽表示，顯然賴政府發現一個悲慘的真相，以前靠綠營側翼、網紅粉專造謠假資訊，大力洗地之後，就可以欺瞞台灣老百姓，把假的都說成真的。可是，這次徹底失敗，民眾眼睛好雪亮，網友論述很紮實，看到造謠說發芽馬鈴薯可以吃的，都是直接留言：「直播吃發芽馬鈴薯」，然後那些造謠者，就無法繼續洗地了，因為造謠沒成本，但是健康不能開玩笑。

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陳菁徽表示，兩個部長賣力演出，看得出來全程看稿，生硬的說出每個字，就是想替行政院長的「逐顆檢查」來辯護。可是三分鐘半，超過200秒的影片，就是看不到兩個部長承諾會真的做到「逐顆檢查」這四個字。在2分10秒的地方，也是出現逐顆選別檢查，所以到底是逐顆還是選別？

陳菁徽說，因為就是做不到，檢查人力嚴重不足，員額有105人，實際上只有85人。所以網友們都戲稱，檢查到最後一顆時，第一顆可能就發芽了。這就是為什麼，以前只要發現有一顆馬鈴薯發芽，就會全部都退回去。把關人民食安的立場，不能退就是不能退。

陳菁徽酸，影片中還特別強調檢查的標準「比阿嬤挑菜還嚴格」，阿嬤聽到這句話， 直接不認你這幾個壞孫子。阿嬤在市場買菜買了一輩子，看到馬鈴薯發芽絕對就不會買，還會咒罵攤販說：「沒良心，賣髒東西」，賴政府官員的阿嬤們，是時候出來好好教育這些壞孫子了。

陳菁徽說，忍著尷尬癌把影片看到最後，兩個部長津津有味的吃起洋芋片，好像吃了一口，民眾都會全部放心一樣？事實上不會的，民眾對於政府捍衛食安的信心已經動搖。因為兩個禮拜過去，依然看不到哪一個政府官員有道德勇氣，敢站出來痛批在網路上洗地造謠，說發芽馬鈴薯可以吃的綠營側翼們。

陳菁徽強調，10年前衛福部食藥署的衛教文章說得很清楚，發芽馬鈴薯有毒，呼籲民眾不能吃。但10年後衛福部的大家長，選擇用作秀、吃洋芋片的方式，但遲遲不敢處理那些網路上散播有害健康資訊的壞人。再說一次，發芽馬鈴薯不能吃，任何洗地可以吃的文章，就是在傷害台灣人民健康，「你的阿嬤看到，會很生氣的！」

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