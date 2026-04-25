順應民意！彰化市「分日分類」資源回收新制 5月起週六「全都收」

彰化市資收物「分日分類」新制5月2日上路，除了星期六「全都收」，其餘日子要按照規定，不然會退運。（資料照，記者劉曉欣攝）

拍板定案！彰化市資源回收「分日分類」新制，延後到5月起正式上路，因為上班族反應配合難度高，彰化市清潔隊決定順應民意，星期六的資源回收「不拒收」，也就是星期六就是「樂透日」，資源回收通通都收啦！

彰化市清潔隊表示，原訂3月1日起試辦「分日分類」，4月1日上路，但因為彰化人口超過20萬人，加上機關行號、學校都多，決定宣導期再延長，確定5月1日全面施行，這次不會再延期，正式上路就是不配合「分日分類」就會退運，但不會開罰。

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不過，因為許多上班族民眾反應，雖然彰化市的晨間5大定點全年無休，但是早上午6點半到8點半，趕著上班或是載小孩上學，很多人真的來不及。而彰化市清潔隊大方開放隊部倒垃圾，也是全年無休，但是開放時間平日只到晚上7點，假日到下午4點，就算專程來倒垃圾，還是可能趕不上時間，希望能夠開放星期六資源回收全都收。

彰化市清潔隊強調，在經過審慎評估後認為星期六「全都收」，對於垃圾量增加情況影響不大，但提供民眾有更便利的選擇，因此，決定從5月起的沿線收運垃圾，星期六採取「不拒收」，也就是各類資收物通通收。但如果是星期一到星期五，就必須按照規定走，不配合就會退運。

彰化市「分日分類」確定將於5月2日上路，因為5月1日勞動節放假一天，路線收運也會停止服務，從5月2日起，原有辦法不變，每星期二、四、六回收紙類與紙容器，星期一、五回收塑膠、金屬、玻璃與輪胎。其餘的生熟廚餘、舊衣、廢電池、手機、CD、廢光源等都是每日回收。但是星期六「不拒收」，也就是各類資收物都，也不會退運。

彰化市資收物「分日分類」新制5月2日上路，星期六將開放「全都收」。（資料照，記者劉曉欣攝）

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