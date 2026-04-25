屏東大鵬灣這個「離島」是蚵殼堆成！睽違10年暑假前可望重開張

蚵殼島睽違10年後可望再展風華。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣國家風景區不僅有位階為「鄉」的離島琉球鄉，灣域當中更有座用蚵殼所堆積出來的「蚵殼島」，曾是遊湖或帆船業者出航幾乎都會停靠的景點，不過，10年前卻遭莫蘭蒂颱風重創吹掀，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）透露，經過10年的休養生息及重建，日前已標租，預計暑假前可正式營業，盼重新打響這座獨一無二蚵殼島的名號。

大鵬灣域西南側的濱灣之心園區除打造距岸約200公尺、以步道通聯的「東津巨蛋」外，巨蛋以西北還有座「離島」，在灣域中小島的獨特景致成為搭船必遊的景點，但卻已長達10年沒有動靜，原因就是受到2016年的莫蘭蒂颱風摧殘，鵬管處為維修及安全問題進行封閉，原本人潮絡繹不絕且人聲相聞的小島寂寥至今。

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鵬管處指出，當地會叫「蚵殼島」，就是因為真的進行了小面積的「填海造陸」，以早年大鵬灣在地所產的石蚵的殼，傾倒於該處最後累積超出水面，成為人真的可行走於其上的「蚵殼島」，盛名不脛而走，鵬管處當年並將蚵殼島標租予在地熱炒店，成為搭船遊湖遊客的中繼站。

遊客若是在秋冬搭船登島熱呼呼的蚵仔湯或蚵仔煎可說是禦寒良方，一度還成為大鵬灣旅遊的同義詞，受莫蘭蒂颱風摧殘，蚵殼不敵自然災害威力滿盤盡沒，整個島滿目瘡痍，封閉修復的空窗期一晃眼10年過去。

據了解，因水上工程困難，後續又遇到更棘手的BOT商解約，導致鵬管處只能全心力針對解約事宜，且浮動平台的設計過程中不乏變動重新設計，如今終於確立是小船或快艇的外型，呼應灣域的水上遊憩種類與氛圍。

鵬管處表示，經過工程驗收及重鋪上蚵殼鋪面後，加上浮動平台，目前整個島已標租，預計內部裝潢完成最快可在6月啟用，考量油污及氣味問題，未來將以輕食為主營業，趕在暑假前啟用，邀請全國舊雨新知前來造訪。

蚵殼島睽違10年後可望再展風華。（記者陳彥廷攝）

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