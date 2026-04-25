新住民自強媽媽》沒時間哭泣！36歲單親中配 自組行動餐車養3子

彰化家扶中心表揚新住民自強媽媽。（彰化家扶中心提供）

來自中國廣西的羅玉嬋，21歲在親友介紹下遠嫁到台灣，34歲丈夫就因口腔癌離開人世，為了3個小孩，她為母則強，報名電腦補習班，還自己買材料來組裝行動餐車，用行動來帶著小孩一起向前走。

羅玉嬋今年獲得彰化家扶中心頒發的新住民自強媽媽，她說，原本以為結婚後就是幸福的開始，原來才是考驗的起點，因為丈夫長期依賴酒精，酒後的情緒不穩，難免就會跟長輩起衝突，加上她在懷孕時心緒低落，總覺得人生掉入了黑洞，正當覺得人生不能再更差時，丈夫罹患口腔癌，頓時，抗癌成為家庭生活主軸。

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不過，丈夫走過抗癌的艱辛，收起原來的脾氣，全家都更珍惜相聚的時光，連子女都感受到父親的溫暖，但好時光太短，當羅玉嬋與親友帶著小孩去劍湖山玩，卻突然接到電話，原來丈夫在家中已吐血身亡，她與小孩都無法接受這個事實。

但羅玉嬋沒有時間悲傷，她報名電腦補習班上課，自己組行動餐車所需要的器材，一切都不求人，她為了兼顧小孩，選擇行動餐車的靈活度，可以賺錢養家，也可以有時間上的自由，當小孩面對校園霸凌，她沒有選擇退縮，用堅持與陪伴讓小孩走過難熬的青春歲月。

羅玉嬋說，人生只能向前走，她今年才36歲，人生劇本每一關都是考驗，沒有後悔的力氣，也沒有哭泣的時間，因為她有3個小孩，身為母親只能堅強。

彰化家扶中心表揚新住民自強媽媽羅玉嬋，立委謝衣鳯比讚。（民眾提供）

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