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    首頁 > 生活

    春末的溫柔！天母浪漫亭賞藍花楹 落花鋪成紫色海洋

    2026/04/26 08:00 記者董冠怡／台北報導
    天母浪漫亭種植藍花楹，鳥兒在樹叢中悠遊。（公園處提供）

    天母浪漫亭種植藍花楹，鳥兒在樹叢中悠遊。（公園處提供）

    台北市士林區天母地區向來以浪漫異國風情著稱，工務局公園路燈工程管理處園藝工程隊長楊國瑜表示，中山北路六段福林橋旁「浪漫亭」綠地的「藍花楹」，從4月中持續綻放紫色的鐘型花朵，纖柔的二回羽狀複葉宛若藍孔雀身上飄逸的尾羽，隨風飄動，象徵春末的溫柔，陪伴行人逐步適應氣溫的暖熱。

    楊國瑜說明，浪漫亭綠地是天母商圈的門戶，位於中山北路六段東側福國路口，鄰近忠誠公園及忠誠路，面積832平方公尺，高大的藍花楹為紫葳科藍花楹屬植物，洋紅風鈴木、黃花風鈴木、黃鐘花均為同科著名觀賞花木，但藍花楹的葉片是更為纖柔的二回羽狀複葉，落花在大草皮上，鋪成一片藍紫色海洋。

    公園處補充，藍花楹有一豆科蘇木亞科的異性兄弟「紅花楹」，即眾人耳熟能詳、宣告夏季來臨與畢業展翅高飛的「鳳凰木」。有別於盛夏熱情的鳳凰木，藍花楹在春末用藍紫色如海洋的花朵，以及輕拂飄動的羽狀葉，體貼地讓路上的行人一點、一點適應氣溫的暖熱，適合假日出門悠閒漫步賞花，或至忠誠路上大型百貨公司、天母運動場等地走走，怡情舒壓。

    藍花楹落花在大草皮上，鋪成一片藍紫色海洋。（公園處提供）

    藍花楹落花在大草皮上，鋪成一片藍紫色海洋。（公園處提供）

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