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    首頁 > 生活

    不要花大錢辦台中購物節 議會民進黨團：不如給勞工長照照顧假

    2026/04/25 22:55 記者蘇孟娟／台中報導
    周永鴻喊話不要購物節，給勞工長照照顧假。（記者蘇孟娟攝）

    周永鴻喊話不要購物節，給勞工長照照顧假。（記者蘇孟娟攝）

    台中市65歲以上人口超過50萬，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，不少勞工身兼在職照顧者身分，蠟燭雙頭燒，台中長照喘息服務使用人數3年來增4000人，不少勞工面臨在職照顧者困境。勞力節前夕，市府與其花大錢辦購物節，不如規劃「台中市企業試辦長照照顧假補助方案」，讓勞工無後顧之憂照顧家庭；勞工局長林淑媛說，已訂5月14日邀集產官學界討論，收集相關照顧假意見。

    周永鴻指出，現行家庭照顧假每年僅7天、併入事假14天且無薪，今年新制雖開放可按小時請假，但對於家人突然失能、需要銜接長照服務的勞工照顧者而言，假期根本不夠用，不少人分身乏術下被迫離職；他引用勞動部去年調查指出，超過6成勞工曾因照顧壓力考慮離職，照顧離職已成為嚴重的勞動力流失問題。

    周永鴻說，台中市65歲以上人口超過50萬，估在職照顧者為數不少，長照喘息服務使用人數從2023年的2萬1820人，去年成長到2萬5750人，3年來增加近4千人，民間團體與立委已積極倡議30天6成薪的長照安排假，中央仍在研議階段，台中與其拿大把預算辦購物節，不如規劃鼓勵機制，率先補助願意提供超過14天且部分有薪長照照顧假的企業等。

    林淑媛說，相關照顧假目前仍由勞動部與衛福部持續研議中，但已訂5月14日邀集產官學界，共同討論推動「企業示範長照友善假」相關意見；目前已提供擴大喘息服務、提供短期照顧及鐘點移工等配套資源，勞工都可申請使用。

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