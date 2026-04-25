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    首頁 > 生活

    漢神降落台中「台74」崇德匝道塞爆 議員憂高鐵匝道「剉咧等」

    2026/04/25 22:26 記者蘇孟娟／台中報導
    吳瓊華指出，隨高鐵娛樂城開發案進行，高鐵特區交通壓力升溫。（吳瓊華提供）

    吳瓊華指出，隨高鐵娛樂城開發案進行，高鐵特區交通壓力升溫。（吳瓊華提供）

    位於北屯的台中漢神洲際百貨開幕現人潮車流，市議員吳瓊華指出，台74線北屯區崇德匝道，因漢神開幕造成周邊交通壅塞，凸顯大型開發對交通衝擊；台74往高鐵站方向的高鐵東路匝道已常見壅塞，高鐵娛樂城百貨工程又持續推進，地方已開始「剉咧等」，憂未來人潮與車流恐重演北屯困境。

    台中市交通局長葉昭甫指出，已完成台74線高鐵交流道往高鐵東路匝道之車流評估，規劃透過匝道拓寬增加儲車空間，已模擬顯示可望降低延滯時間約28.7%，並大幅縮短排隊長度；目前已將初步評估成果函送交通部公路局，爭取辦理後續工程。

    台中市漢神洲際百貨開幕以來吸引滿滿逛街人潮與車流，周邊交通屢遭怨大打結，開幕以來交通瓶頸，讓地方民眾及藍綠議員均開罵。

    吳瓊華指出，高鐵台中站具備三鐵共構優勢，現階段台74線銜接高鐵東路匝道已成為交通瓶頸，尖峰時段回堵情形明顯，如今烏日高鐵附近也在打造高鐵娛樂城大型百貨，因相關交通改善建設工程所需時間動輒以年計算，地方憂若未提前規劃改善措施，恐重演北屯交通亂象。

    吳瓊華說，台74線北屯區崇德匝道因漢神百貨開幕造成周邊交通壅塞，她要求交通局正視大型開發對交通的衝擊，加速提出高鐵東路匝道改善計畫及整體高鐵特區交通配套規劃，匝道改善進度仍卡關於中央與地方權責認定，恐影響整體時程，要求市府持續與中央溝通，並爭取立委協助，加速推動工程落實，以免讓烏日高鐵區交通也陷黑暗期。

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