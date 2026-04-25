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    首頁 > 生活

    足球旋風兒！由阿祖一手帶大的少年足球隊長 夢想是拿金牌當教練

    2026/04/25 22:30 記者劉曉欣／彰化報導
    就讀小六的黃彥莨是足球校隊的隊長，他希望未來能當足球教練，讓一手帶大他的阿祖不要再那麼辛苦了。（彰化家扶中心提供）

    就讀小六的黃彥莨是足球校隊的隊長，他希望未來能當足球教練，讓一手帶大他的阿祖不要再那麼辛苦了。（彰化家扶中心提供）

    彰化市的少年足球隊長黃彥莨，從小跟姊姊都是由阿祖一手帶大，他不只幫阿祖分擔家事，更是學校足球隊的最可靠隊長，一路從小二踢到小六，終於如願拿到縣長盃金牌，未來希望能夠成為足球教練，為足球燃燒熱情與光！

    獲選彰化家扶中心自強兒少的黃彥莨，他的曾祖母今年76歲，因為父母、阿公阿嬤都未能盡照顧責任，阿祖不說二話，一肩扛下照顧的重任，念小六的彥莨與國中的姊姊，都是阿祖靠著補助與退休金帶大的小孩。

    彥莨從小就展現運動天份，加入足球隊是他最快樂的時光，雖然踢足球要滿場跑，曬得皮膚黑黑亮亮，但他一點都不在意，固定早晚都要訓練，假日去踢球也不喊苦，跟著校隊四處征戰，不是金牌就是銀牌，不只建立他的自信心，更因為他的全心投入，獲選為國小足球隊的隊長。

    自從當上足球隊長，彥莨在功課上也不敢放鬆，就是要做好全隊的榜樣，讓阿祖引以為豪，認為這個曾孫不只是學校的風雲人物，還是個負責的陽光隊長。彥莨跟阿祖說，他以後要當足球教練，可以繼續踢他最喜歡的足球，也可以分擔家計，讓阿嬤可以過好日子，不要再那麼辛苦！

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