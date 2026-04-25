徒手攀101、淡江大橋皆入題 統測英文閱讀字彙量大估分數下降

全中教試題評論教師群解析今年統測英文考題。（全中教提供）

四技二專統測今天首日試程第三節考英文，包括美國攀岩家攀登台北101、AI造假訊息、鼎泰豐與淡江大橋均入題，試題評論教師普遍認為，考題內容選材多元貼近時事，兼具在地關懷與國際觀，符合108課綱的素養精神。而因試題閱讀與字彙量加大，全教會試題評論教師預估，分數可能較去年下降。

全中教試題評論教師群指出，今年亮點主題包含女性航海從業人員的性別平等議題，以及躍身全美連鎖餐廳營收冠軍的台灣之光「鼎泰豐」，整體試卷循序漸進且具鑑別度。圖表與長篇閱讀多著重於多項訊息的比較、歸類及排序，期望學生能應用閱讀策略。整體而言，試題對於中等程度以上、具備良好圖表轉換與閱讀理解策略的同學較為有利。

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在各題型表現上，全中教教師提到，字彙題詞性數量配置均衡，並將舒淇於國際影展獲獎之時事入題。對話題涵蓋了高齡換照、技藝競賽等生活實用議題。綜合測驗介紹了女性航海員克服挑戰的歷程及淡江大橋，著重篇章與語法概念。閱讀測驗素養題則包含兩篇圖表題：能源供給折線圖探討太陽能利弊，以及餐廳營收長條圖分析鼎泰豐成功之道。

全教會教師則將考題評為「極具現代感且兼顧實用性」的試題，成功地平衡了技高學生的基本需求與提升國際視野的教育目標。試題高度連結技職教育核心、建構數位公民意識與人文關懷及強化圖表資訊轉譯與邏輯判讀能力。

特色題如第36至38題加入SEL概念，提到青少年焦慮及心理健康議題，進一步讓青少年思考如何解決及面對這樣的狀況，呼應教育部近年來重視學生心理健康及素質的方針。閱讀測驗第29至30題提到部落格（blog）經營的對話，討論資安與隱私保護，提醒學生在數位環境分享資訊時需留意個人隱私的保護安全等。

全教會試題評論教師群解析今年統測英文考題。（全教會提供）

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