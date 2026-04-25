新北市美術館開館周年連兩天嗨唱 週日還有2500發煙火秀

新北市美術館以燦爛煙火歡慶開館周年。（記者翁聿煌攝）

新北市美術館開館滿一周年，今天（25日）在戶外園區盛大舉辦活動，市集下午4點熱鬧開場，晚間7點演唱會歌手徐暐翔、白安，以及Bii畢書盡攜手新北市交響樂團接力開唱，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典，新北市長侯友宜與現場民眾一同參與，迎接壓軸煙火展演，26日還有宇宙人、Gummy B等熱門樂團接力登場。

新北市文化局說，新北市美術館開館周年活動，以戶外園區為核心，活動首日以下午4點「流聲市集」揭開序幕，集結超過30攤在地美食與文創品牌，搭配DJ演出炒熱現場氛圍，並串聯鶯歌農會通廊與鶯歌老街周邊市集。

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晚間7點登場的演唱會，邀請流行音樂歌手與交響樂團跨界共演，將戶外園區轉化為城市音樂舞台；歌手徐暐翔、白安帶來演出，Bii畢書盡攜手新北市交響樂團，以流行旋律融合弦樂編制，演唱〈轉身之後〉，接續帶來〈Come Back To Me〉、〈Love More〉等代表作。

晚間8點40分登場的煙火展演「光有回聲」，依循音樂節奏精密編排，超過2500發煙火進行高、中、低空層次配置，以五色瀑布型與落葉型花色為主軸，呈現流動且富層次的視覺效果，點亮鶯歌夜空。

新北市美術館開館周年活動26日持續登場，邀請盜魂爵士樂團、Gummy B以及宇宙人接力演出，透過嘻哈、爵士與樂團跨界融合，延續週末音樂熱潮，美術館25、26日兩天全館免門票，延長開館到晚間9點（6樓特展開放到晚間6點），2樓以上展場採線上預約與現場取號雙軌分流，還有多項賣店商品折扣優惠。邀請民眾一同走入館內外，體驗藝術多元樣貌。

新北市美術館演唱會邀請流行音樂歌手與交響樂團跨界共演，將戶外園區轉化為城市音樂舞台。（記者翁聿煌攝）

新北市美術館25、26日兩天全館免門票，延長開館到晚間9點（6樓特展開放到晚間6點）。（記者翁聿煌攝）

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