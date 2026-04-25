台灣佛教總會理事長交接 19國逾3000僧眾觀禮

台灣佛教總會新任理事長會常大法師（右）與卸任理事長宏安長老尼（左）交接印信，內政部宗教及禮制司長林振祿（中）見證。（記者葉永騫攝）

台灣佛教總會第25、26屆理事長交接暨理監事就職典禮，今天（25日）在屏東全球佛教聯合會館隆重舉行，新任理事長會常大法師與卸任理事長暨現任名譽理事長宏安長老尼，在內政部宗教及禮制司長林振祿見證下交接印信，全球19個國家、逾3000位僧眾到場觀禮，總統賴清德、副總統蕭美琴也致賀電祝賀。

典禮貴賓雲集，中國佛教會理事長心茂大和尚，佛光山住持心保大和尚、中台禪寺副住持見彥大和尚及教界諸山長老，以及來自日本、韓國、印度等19個國家代表到場祝賀，展現台灣宗教界邁向國際的重要里程碑。

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卸任台灣佛教總會理事長的宏安長老尼感謝秘書長見引法師及歷屆理事長與全體理監事長年付出，讚揚新任理事長會常大法師才德兼備，現任為元亨寺台北講堂監院，畢業於福嚴佛學研究所，長年致力於佛法弘揚、僧伽照護與影像弘法人才培育，未來必能承先啟後。

會常大法師表示，未來將積極推動全台僧伽照護網絡，整合醫療與長照資源，讓修行者無後顧之憂，安心弘法利生，進而為社會創造更多正向影響力，強調祈願世界和平，是宗教界一致努力的方向，適逢台灣佛教總會創會80週年，將串聯全台宗教界在北、中、南舉辦「靜心、敬老、祈和平護國大法會」，期許從自心出發、由台灣啟航，凝聚善念，為世界注入祥和能量。

中台禪寺副住持見彥大和尚（左2）致贈如意給新任理事長會常大法師。（記者葉永騫攝）

19國代表觀禮。（記者葉永騫攝）

泰國代表獻上佛像祝福。（記者葉永騫攝）

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