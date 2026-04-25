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    首頁 > 生活

    展現產業韌性 佳里牛蒡節美味行銷

    2026/04/25 21:51 記者吳俊鋒／台南報導
    佳里牛蒡節熱鬧登場，創意研發引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    佳里牛蒡節熱鬧登場，創意研發引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    台南佳里牛蒡節活動今天登場，雖然收成銳減，栽種規模也逐年縮小，區農會仍持續辦理，展現產業韌性，並以牛蒡麵、牛蒡糖、牛蒡脆餅、牛蒡披薩等創意開發，美味行銷地方特色，人潮湧至。

    活動在體育公園籃球場舉行，以「佳里好蒡」為主題，除了產業展售之外，還有創意體驗、舞台表演等，吸引大小朋友，也成功炒熱買氣。

    市長黃偉哲表示，今年受到氣候因素影響，牛蒡整體產量銳減，種植面積也逐漸下降至15公頃，他肯定佳里區農會持續推廣與行銷。

    黃偉哲指出，區農會的努力，讓民眾看見佳里牛蒡產業的韌性、發展，未來市府將持續透過活動行銷與跨域整合，協助提升能見度，獲得更多消費者的支持。

    農業局長李芳林說，面對產業挑戰，佳里區農會積極發展加工品，研發多款風味的牛蒡脆餅，並配合網路行銷；再藉由活動推出牛蒡麵加胡麻蔥酥禮盒，讓民眾輕鬆將在地好物帶回家。

    佳里區農會總幹事楊豐賓提到，活動還有牛蒡脆糖DIY、牛蒡披薩趣味競賽，以及牛蒡美食品嚐等，都深受好評。

    佳里牛蒡節熱鬧登場，大小朋友同樂。（記者吳俊鋒攝）

    佳里牛蒡節熱鬧登場，大小朋友同樂。（記者吳俊鋒攝）

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