矽品精密公益包場《超人再起》紀錄片 陪伴家扶孩子見證生命奇蹟

矽品精密（SPIL）舉辦《超人再起》紀錄片公益包場活動。（記者歐素美攝）

導演曲全立的紀錄片《超人再起》拍出了苦難也壓折不了的生命力，矽品精密（SPIL）今、明兩天舉辦4場公益包場，員工攜家帶眷觀賞，更特別邀請60名北台中家扶中心的孩子一同走進影廳，台中市副市長鄭照新及曲全立導演今天也蒞臨現場，與大家一起觀看及分享。

曾獲好萊塢國際3D大獎的曲全立導演，35歲那年被宣判罹患腦瘤，歷經生死關頭，留下半盲、半聾的後遺症。但他沒有被命運擊倒，反而變賣房產，耗時多年走遍台灣，用僅存的視力與聽力，記錄下無數個跨越重度障礙、罕見疾病或重大創傷的「台灣超人」，更長年推動「美力台灣」行動電影車巡迴全台偏鄉，將希望的種子播撒在無數孩子心中。

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延續「台灣超人」的精神核心，《超人再起》紀錄多位在人生重大變故後重新站起來的生命故事，傳遞「見光．重生．走出去」的正能量，5月8日將在全台放映。

鄭照新說，曲全立導演全身心投入拍攝這些激勵人心的紀錄片，巡迴全台365鄉鎮放映，讓孩子看見堅韌的生命力，這是最好的生命教育，並感謝矽品長期獻身公益、拋磚引玉，投入真善美的工作。

曲全立說，人生總會遇到不開心或壓力，但看完這部電影會覺得得心中莫明的辛苦、困惑就解決了，去年《台灣超人》播放了800場，讓他感受到台灣人的熱情。台灣超人不會飛，但他們遇到問題時在心中都有一件隱形的披風，鼓勵民眾遇到問題時也能勇敢面對。

曲全立導演分享說，《台灣超人》去年全台包場800場，讓他受到台灣人的熱情。（記者歐素美攝）

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