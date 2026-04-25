為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    沒有彰中畢業證書卻成傑出校友 董事長「心虛」曝祕辛

    2026/04/25 20:23 記者劉曉欣／彰化報導
    留級生變傑出校友！邰利公司董事長林建智獲頒彰化高中傑出校友。（記者劉曉欣攝）

    留級生變傑出校友！邰利公司董事長林建智獲頒彰化高中傑出校友。（記者劉曉欣攝）

    沒有彰化高中的畢業證書，台灣冷鏈協會理事長、邰利公司董事長林建智今年獲得彰化高中傑出校友肯定。他說，這個獎拿得「有點心虛」，因為他是轉學生，也是留級生，最後還轉去其他學校，但他在彰中交到人生與工作的好朋友，在嚴格的求學環境打下創業扎實的基礎。

    林建智說，他住在台中，原本高中念私校，朋友找他一起參加彰中轉學考，結果他考上了，朋友卻未如願。他高一下天天通勤到彰化念書，很快就喜歡上純樸的環境，以及同學認真念書的學風。

    但他說，他太調皮，加上學校實在很嚴格，他念高二留級了，第二次念高二，再度遇到英文、數學不及格，最後雖然補考過關，但他害怕再念下去又有留級的危險，決定再參加轉學考，轉回台中豐原高中。

    大學聯考未錄取，林建智先去工作，親戚代理冷凍器材，讓他對冷凍設備產生興趣。彰化高中的好同學鼓勵他繼續升學，他退伍後考入台北科大前身的台北工專三專部機械科，打下創業的基礎，最後再取得北科大在職專班碩士。

    林建智說，雖然他念彰中是轉學生，後來又留級，最後又轉去其他學校，也沒拿到彰中的畢業證書，但他的人生好夥伴與工作好朋友都是彰中同學，能夠拿到傑出校友，真的非常開心。

    彰中今年表揚15位傑出校友，包括陳鎮東、林志民、溫崇凱、王育民、許中強、陳正雄、呂智平、吳朝筆、劉昌奇、林建智、李順安、許正創、陳凱榮、辛孟南與王忠孝。

    彰化高中舉辦校慶同步頒發傑出校友獎。（彰化高中提供）

    彰化高中舉辦校慶同步頒發傑出校友獎。（彰化高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播