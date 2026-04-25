沒有彰中畢業證書卻成傑出校友 董事長「心虛」曝祕辛

留級生變傑出校友！邰利公司董事長林建智獲頒彰化高中傑出校友。（記者劉曉欣攝）

沒有彰化高中的畢業證書，台灣冷鏈協會理事長、邰利公司董事長林建智今年獲得彰化高中傑出校友肯定。他說，這個獎拿得「有點心虛」，因為他是轉學生，也是留級生，最後還轉去其他學校，但他在彰中交到人生與工作的好朋友，在嚴格的求學環境打下創業扎實的基礎。

林建智說，他住在台中，原本高中念私校，朋友找他一起參加彰中轉學考，結果他考上了，朋友卻未如願。他高一下天天通勤到彰化念書，很快就喜歡上純樸的環境，以及同學認真念書的學風。

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但他說，他太調皮，加上學校實在很嚴格，他念高二留級了，第二次念高二，再度遇到英文、數學不及格，最後雖然補考過關，但他害怕再念下去又有留級的危險，決定再參加轉學考，轉回台中豐原高中。

大學聯考未錄取，林建智先去工作，親戚代理冷凍器材，讓他對冷凍設備產生興趣。彰化高中的好同學鼓勵他繼續升學，他退伍後考入台北科大前身的台北工專三專部機械科，打下創業的基礎，最後再取得北科大在職專班碩士。

林建智說，雖然他念彰中是轉學生，後來又留級，最後又轉去其他學校，也沒拿到彰中的畢業證書，但他的人生好夥伴與工作好朋友都是彰中同學，能夠拿到傑出校友，真的非常開心。

彰中今年表揚15位傑出校友，包括陳鎮東、林志民、溫崇凱、王育民、許中強、陳正雄、呂智平、吳朝筆、劉昌奇、林建智、李順安、許正創、陳凱榮、辛孟南與王忠孝。

彰化高中舉辦校慶同步頒發傑出校友獎。（彰化高中提供）

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