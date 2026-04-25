推廣親子法治觀念 律師林妤芬攜手法律服務協會辦草地親子活動

推廣親子法治觀念，律師林妤芬攜手竹市社區關懷法律服務協會辦草地親子活動，吸引不少親子參與。（記者洪美秀翻攝）

讓孩子懂得自我保護及避免踩法律紅線地雷！新竹市社區關懷法律服務協會與律師林妤芬推廣親子法治觀念，今天下午在關新公園舉辦草地聽故事活動，透過 「妤你童行」的法律繪本故事，教孩子在同儕中學會自我保護及彼此尊重，也讓家長避開法律紅線地雷。

經常走進國小校園推廣兒少法治教育的律師林妤芬與協會夥伴今天到關埔地區的關新公園舉辦草地派對，結合繪本共讀、身體律動與法律小學堂，吸引不少竹科家庭帶著孩子參加，讓孩子在陽光與故事中，輕鬆學習尊重、同理與自我保護的重要觀念。

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林妤芬分享，竹市是全台生育率較高的縣市，家長重視孩子的多元發展，包含情緒教育、反霸凌觀念與基礎法治素養。新竹市社區關懷法律服務協會很早就投入相關推廣，持續以親子活動形式，將法治觀念轉化為孩子能理解的日常經驗。這2年多來，協會也深入多達10所學校辦校園巡迴活動，透過正確觀念引導，讓孩子透過故事與互動，認識正確的法律觀念。

其中「10分鐘法律小學堂」，由林妤芬用淺顯語言說明身體界線、反霸凌意識與基本法治觀念，協助孩子學會保護自己，也尊重他人。林妤芬說，法律不應只是衝突發生後才出現的工具，而應成為日常生活中的基本素養。尤其在兒少成長階段，若能及早建立正確觀念，不僅有助於減少霸凌發生，也能讓孩子在面對不當行為時，有能力表達拒絕並尋求協助。

推廣親子法治觀念，律師林妤芬攜手竹市社區關懷法律服務協會辦草地親子活動，吸引不少親子參與。（記者洪美秀翻攝）

推廣親子法治觀念，律師林妤芬攜手竹市社區關懷法律服務協會辦草地親子活動，吸引不少親子參與。（記者洪美秀翻攝）

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