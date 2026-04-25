她擔任國小工友34年學會修馬桶 獲高雄模範勞工表揚

高雄市長陳其邁（左）頒獎表揚模範勞工。（記者許麗娟攝）

高雄市勞工局今（25）日在舉辦模範勞工暨績優工會表揚活動，共有79名模範勞工及35家績優工會獲選，其中，擔任國小工友34年的蔡淑惠，還學會修馬桶、桌椅，因愛校如家的付出獲選模範勞工。

大寮區忠義國小工友蔡淑惠今年59歲，在校擔任工友長達34年，幾乎把青春都給了學校。她說，當工友就是什麼事都要做，除了送公文、澆花草，因為愛惜物品，有時學校課桌椅壞了，小地方就自己拿螺絲起子、鐵鎚修理，馬桶漏水也學會自己來，由於學校有54公頃大，諾大的草坪在她細心維護下，成為空品示範區績優學校。她說，在學校工作因為環境好、有可愛的學生，所以當工友也很快樂。

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印尼籍模範勞工莉娜來台當看護已有10年，她已照顧了3位阿嬤、2位阿公，面對照顧者有時會因生病脾氣不好，但她仍耐心安撫，讓雇主、家人都很感謝她的付出。莉娜說，自己喜歡台灣，也喜歡吃臭豆腐、珍珠奶茶，台灣就像她的第2個家。

越南籍模範勞工阮氏賢19歲時來台工作至今已有5年多，她在科技工廠操作AIO自動光學檢測機台，曾於去年獲第10屆移民工文學獎首獎，文章寫了同鄉姊妹在台灣免費幫移工們剪頭髮、無限付出的故事，年輕的她，希望來台工作多存點錢，未來回越南做生意。

高雄市長陳其邁表示，他擔任市長後，高雄的勞工教育經費從原來的1400萬提高到2500萬元，也成立勞工自治委員會，做勞工政策的規劃、協調，高雄城市的進步和產業的發展，是所有勞工的辛苦付出。

高雄市勞工局長江健興說，勞工是高雄最珍貴的資產，也是高雄經濟的推手，每一位獲獎的模範勞工都是各行各業的楷模，感謝辛勤付出的勞工朋友們！

忠義國小工友蔡淑惠擔任工友34年，用心維護校園綠美化獲選模範勞工。（記者許麗娟攝）

印尼籍模範勞工莉娜來台當看護已有10年，5任雇主都對她的付出給予肯定。（記者許麗娟攝）

今年24歲的越南籍模範勞工阮氏賢來台工作5年多，去年獲得第10屆移民工文學獎首獎。（記者許麗娟攝）

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