週日陽光露臉！北部清晨跌破20度 日夜溫差大

週日各地多雲到晴。（資料照）

週日（26日）陽光露臉，氣溫回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可來到29至32度。

中央氣象署預報，週日清晨前各地仍有零星短暫陣雨，白天起水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，剩下東半部地區及恆春半島偶爾有些零星降雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。

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溫度方面，清晨天氣仍較涼，北部及東北部低溫只有18、19度，其他地區20至22度，晨起外出請多添加衣物，以免受涼，白天起隨著東北季風減弱及陽光露臉，各地氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可以來到29至32度，白天普遍都是舒適到溫暖的天氣型態，日夜溫差大，請適時調整穿著。

離島天氣，澎湖多雲，23至24度；金門陰時多雲，19至23度；馬祖晴時多雲，17至19度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日（26日）起東北季風減弱漸轉偏東到東南風環境，環境水氣減少天氣穩定，到下週一（27日）各地大多為多雲到晴天氣，僅東部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星降雨發生。

紫外線指數方面，週日台東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風轉偏東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週日北部及東半部高溫約25至28度，中南部可來到29至32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日台東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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