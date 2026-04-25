環盟呼籲：記取40年前車諾比核災殷鑑、反對核三重啟

核二廠運轉40年，已正式除役，但近期政府研究重啟，環團呼籲記取40年前的車諾比核災教訓，反對重啟老舊核電廠。（資料照）

今年4月26日是車諾比核子事故40週年，台灣環境保護聯盟（環盟）今（25日）呼籲，別以為40年前很遙遠，其實這個核災一直是現在進行式，盼各界記取核災教訓，反對台灣逾40年的老舊核電廠重啟。

環盟指出，車諾比核電廠當年發生第4號反應爐爆炸事故，外洩出非常大量的輻射物質，污染了廣大區域，包括烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯等地，範圍將近台灣面積4倍以上，受害民眾高達9百萬人，為史上最嚴重核子事故。至今烏克蘭政府每年仍需花25億到50億美元（約800億到1600億台幣）來善後。台灣也在10多年前將「非核家園」共識寫入「環境基本法」中。

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環盟表示，2022年2月烏俄戰爭爆發後，車諾比核電廠在俄軍入侵首日就被佔領，期間俄軍在禁區中挖戰壕及建造防空洞，導致放射性污染增加；去年2月14日以無人機攻擊，導致2017年才完成的第2代防護罩外殼被炸出大洞，國際原子能總署（IAEA）去年底評估，防護罩主結構已失去主要功能（無法有效封存放射物），專家憂輻射外洩風險再度影響全球。

環盟表示，去年台灣最後1座核電機組，核三廠2號機運轉執照屆期而除役，實現「非核家園」目標；令人遺憾的是，這11個多月以來，執政團隊已多次釋放擁核消息，今年3月21日賴總統更是公開直白地表示，台灣已達到「非核家園」的目標，現在要開始準備重啟核二、核三，台電已於3月27日送交核三再運轉計畫書至核安會審查。雖賴政府強調須符合「核安無虞、核廢有解、社會共識」3項條件，但至今仍缺乏明確定義與可驗證標準。

環盟質疑何謂「核安無虞」？只要核安會審查通過就是「無虞」嗎？核二與核三是已使用40年的老舊核電廠，設備老化及耐震條件不足，風險評估必須更加嚴謹慎重。僅依核安會審查通過就能令全民安心嗎？還有，核安是否涵蓋極端事故情境（如戰爭）？台海局勢日漸緊張下，老舊的核電廠重啟是否明智呢？

何謂「核廢有解」？是指高階核廢料中期乾式貯存場完成？還是指最終處置場開始興建？何謂「社會共識」？如何衡量？去年823重啟核三公投雖未通過，但投下同意票比不同意票數多，這樣就能代表社會有共識要同意使用核電嗎？環盟認為，在這些問題未被具體回答之前，「三原則」恐淪為政治語言，而非可被檢驗的治理承諾。

台灣地狹人稠，颱風地震頻繁，難以承受重大核災發生；環盟呼籲社會各界記取車諾比核災的教訓，反對老舊核電廠重啟，共同堅持能源轉型與非核家園，讓人民早日擁有一個安全、健康、舒適、美麗而永續的家園。

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