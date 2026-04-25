峨眉湖畔桐花健行好愜意 國宴主廚邱寶郎獲表揚「峨眉之光」

峨眉鄉代理鄉長田昭容（左2）公開表揚及致贈「峨眉之光」匾額給主廚邱寶郎先生（右2）。（峨眉鄉公所提供）

新竹縣桐花健行活動「峨時記趣 幸福桐行」今天下午在風光明媚的峨眉湖畔舉行，峨眉鄉公所除了規劃趣味性十足的馬戲雜耍、闖關活動及客家歌曲演唱，並公開表揚及致贈「峨眉之光」、「廚神」匾額給邱寶郎先生。

揮別昨天的雨天，今天迎來風和日麗的週末下午，峨眉湖環湖步道湧入了一波波人潮，三五好友、親子家庭，把握雨停出門踏青。峨眉鄉公所準備500張闖關卡，不到半小時即索取一空。

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湖畔平台及步道沿線規劃多元活動，有闖關遊戲、雜耍表演、藝術DIY、行動書屋、東方美人茶茶席以及特色市集，邀請健行的朋友共襄盛舉，並發送闖關「完走禮」、客家美食「米粽」或是「露營椅」。

會中，峨眉鄉公所公開表揚名廚邱寶郎，代理鄉長田昭容說，在地優秀子弟邱寶郎先生，成長過程歷經刻苦的學習與磨練，目前是知名的「國宴主廚」，擅長客家料理，他雖然因為工作關係長年在外打拚，但經常忙裡抽空回家陪伴父母親；為此，公所和代表會分別致贈給他「峨眉之光」、「廚神」字樣的匾額。

新竹縣桐花健行活動「峨時記趣 幸福桐行」，今天下午在風光明媚的峨眉湖畔舉行。（峨眉鄉公所提供）

峨眉湖畔平台及步道沿線規劃多元活動，有闖關遊戲、雜耍表演、藝術DIY、東方美人茶茶席等。（峨眉鄉公所提供）

峨眉鄉公所工作人員發送闖關「完走禮」、客家美食「米粽」或是「露營椅」。。（峨眉鄉公所提供）

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