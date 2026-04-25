為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    峨眉湖畔桐花健行好愜意 國宴主廚邱寶郎獲表揚「峨眉之光」

    2026/04/25 18:21 記者廖雪茹／新竹報導
    峨眉鄉代理鄉長田昭容（左2）公開表揚及致贈「峨眉之光」匾額給主廚邱寶郎先生（右2）。（峨眉鄉公所提供）

    峨眉鄉代理鄉長田昭容（左2）公開表揚及致贈「峨眉之光」匾額給主廚邱寶郎先生（右2）。（峨眉鄉公所提供）

    新竹縣桐花健行活動「峨時記趣 幸福桐行」今天下午在風光明媚的峨眉湖畔舉行，峨眉鄉公所除了規劃趣味性十足的馬戲雜耍、闖關活動及客家歌曲演唱，並公開表揚及致贈「峨眉之光」、「廚神」匾額給邱寶郎先生。

    揮別昨天的雨天，今天迎來風和日麗的週末下午，峨眉湖環湖步道湧入了一波波人潮，三五好友、親子家庭，把握雨停出門踏青。峨眉鄉公所準備500張闖關卡，不到半小時即索取一空。

    湖畔平台及步道沿線規劃多元活動，有闖關遊戲、雜耍表演、藝術DIY、行動書屋、東方美人茶茶席以及特色市集，邀請健行的朋友共襄盛舉，並發送闖關「完走禮」、客家美食「米粽」或是「露營椅」。

    會中，峨眉鄉公所公開表揚名廚邱寶郎，代理鄉長田昭容說，在地優秀子弟邱寶郎先生，成長過程歷經刻苦的學習與磨練，目前是知名的「國宴主廚」，擅長客家料理，他雖然因為工作關係長年在外打拚，但經常忙裡抽空回家陪伴父母親；為此，公所和代表會分別致贈給他「峨眉之光」、「廚神」字樣的匾額。

    新竹縣桐花健行活動「峨時記趣 幸福桐行」，今天下午在風光明媚的峨眉湖畔舉行。（峨眉鄉公所提供）

    新竹縣桐花健行活動「峨時記趣 幸福桐行」，今天下午在風光明媚的峨眉湖畔舉行。（峨眉鄉公所提供）

    峨眉湖畔平台及步道沿線規劃多元活動，有闖關遊戲、雜耍表演、藝術DIY、東方美人茶茶席等。（峨眉鄉公所提供）

    峨眉湖畔平台及步道沿線規劃多元活動，有闖關遊戲、雜耍表演、藝術DIY、東方美人茶茶席等。（峨眉鄉公所提供）

    峨眉鄉公所工作人員發送闖關「完走禮」、客家美食「米粽」或是「露營椅」。。（峨眉鄉公所提供）

    峨眉鄉公所工作人員發送闖關「完走禮」、客家美食「米粽」或是「露營椅」。。（峨眉鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播