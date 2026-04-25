台南後壁表揚14位慈暉媽媽 子女為媽媽擦護手霜感人

子女細心地為母親塗抹護手霜、輕輕按摩，象徵手護媽咪、愛在後壁，相當感人。（後壁公所提供）

迎接温馨感恩的五月，台南市後壁區母親節感恩表揚活動今天（25日）舉行，表揚14位模範母親「慈暉媽媽」，特別的是，會中安排子女細心地為母親塗抹護手霜、輕輕按摩，象徵手護媽咪、愛在後壁，氣氛感人。

公所貼心安排14位慈暉媽媽在悠揚樂聲中走紅地毯，接受來賓的掌聲歡迎進場，後壁區長李至彬代表市長黃偉哲致贈火鶴花束，祝福媽媽們身體健康、幸福美滿，一切「攏乎好」。

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活動開場邀請白河福安宮國樂團、後壁土風舞團表演，也有「反貪防詐一起趣」互動遊戲，結合有獎徵答，現場氣氛熱鬧溫馨。

到了為母親「護手感恩」時刻，由家人牽起媽媽的手，輕輕為她擦上護手霜。每雙手都曾無數次為孩子洗衣煮飯、牽著孩子學走路，也為家庭撐起無數辛勞的日子。子女「手護母親」後擁抱感謝母愛。

李至彬表示，感謝每位慈暉媽媽把最精華的青春歲月奉獻家庭和孩子，含辛茹苦、任勞任怨，她們樸實而堅韌的身影，正是母愛最動人的光輝，堪稱社會的典範，公所舉辦表揚活動，向偉大的母親們致上最崇高的敬意，也讓子女有機會表達對母親的感謝與愛。

後壁區14位慈暉媽媽有土溝里廖賴秋香、新東里張雪伸、長短樹里莊黃美麗、新嘉里黃麗雪、頂安里李林藤枝、菁寮里黃莊甜、菁豐里黃喜美、後壁里吳秀桂、侯伯里廖林鵠、嘉苳里蔡素英、長安里王秦秀蓮、福安里吳秀盆、上茄苳里賴真、竹新里林美余等14位。其中70歲吳秀盆代表後壁區獲選台南市慈暉媽媽表揚。

後壁區公所今表揚14位慈暉媽媽。（公所提供）

後壁公所貼心安排每位模範母親走紅地毯接受歡呼進場，區長李至彬（左）還送上火鶴化祝福。（公所提供）

後壁區表揚14位「慈暉媽媽」，獲得滿滿祝福。（公所提供）

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