珍藏袍澤手工紀念冊近1甲子 南投議員受託「尋人任務」⋯⋯結局超展開

莊政雄老先生退伍時送給袍澤的退伍紀念冊，首頁有他的墨寶。（南投縣議員廖梓佑提供）

軍中袍澤情誼60年沒忘記！住台中的8旬張姓老翁，珍藏退伍時同梯莊姓好弟兄手工製作的退伍紀念冊和照片，想再與失聯的好弟兄重聚，南投縣議員廖梓佑受託尋人，因找不到舊址，廖梓佑請網友幫忙提供線索，數小時後就有回應，遺憾的是莊翁已過世，這對軍中好友無緣再續前緣。

「人生走到這個階段，『再見一面』的願望，很簡單，卻也不容易！」，南投縣議員廖梓佑接下朋友拜託的尋人「超級任務」後，有感而發地說了這段話，因託她尋人的是81歲的張良吉，他想找的是退伍後失聯58年的軍中好友莊政雄，張老先生保存的照片背面有莊政雄留的住址，只是地址重編後，現在已無人知道這個舊址在何處。

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在四處探問無著後，廖梓佑昨日在地方臉書社團PO文，附上張老先生提供的退伍紀念冊、莊政雄年輕帥照，希望認識他的草屯網友能提供線索。

該文PO了數小時後，就有2位網友回應，其中1位網友是莊老先生的遠親，她表示，莊已過世快20年了；另1位網友則透露，莊老先生外號「馬沙」，年輕時當木匠，兩人都在金門當兵時，曾去找過他幾次，莊已過世多年，現在只能思念了。

儘管無法一圓8旬老人與軍中好友重聚的夢想，但張良吉和兒女仍很感慨，其女兒特別在廖梓佑的貼文下方留言感謝網友，她說，看到父親珍藏莊老先生精美的手工作品，積極鼓勵父親圓夢，雖然得知莊老先生已過世，但相信他在天之靈，一定可以感受他們父女的敬重和想念。

莊政雄先生年輕時在金門相館拍的照片。（南投縣議員廖梓佑提供）

莊政雄先生手工製作的同梯次弟兄的通訊錄。（南投縣議員廖梓佑提供）

莊老先生當年在照片北面留的住址，現在已找不到該址。（南投縣議員廖梓佑提供）

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