大甲媽祖回鑾午後進沙鹿 踜轎腳排到看不見盡頭

鑽轎腳信眾排到看不見盡頭。（民眾提供）

大甲媽祖回鑾，預計今晚駐駕清水朝興宮，明晚回到大甲鎮瀾宮安座，鑾轎今天下午4點35分左右行沙鹿向上路七段、沙田路口，正式北上進入清水警分局轄區，清水分局長鄭鴻文率隊迎接，沿線氣氛熱烈而有序。

為確保鑾轎安全，警方下午先在沙田路旁公司廣場完成現地勤教與任務交付，下午4點進駐路口待命，周邊部署三梯次、約300名警力，執行護轎與交通疏導任務，待鑾轎於下午近5點時抵達時，鄭鴻文親自率隊接轎，刑警與制服警力在旁護駕，現場動線管制嚴密。約前行100公尺後，警方將鑾轎交由地方宮廟接轎，過程平順無衝突。

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沿途信眾夾道祈福，隨著午後雨勢暫歇，「踜轎腳」（鑽轎腳）人潮暴增，隊伍綿延不見盡頭，場面壯觀，不過前日鑾轎行經彰化時，曾發生扶轎人員跨越跪地信眾，引發「求平安變胯下之辱」爭議，也讓外界更加關注動線與秩序維護。

警方說，回鑾期間將嚴防各陣頭發生搶轎或推擠衝突，避免演變成鬥毆事件，除加強現場警力部署，也同步進行蒐證錄影，一旦出現違法情事，將立即依法逮捕送辦，呼籲各宮廟與信眾理性參與宗教活動，切勿以身試法，共同維護媽祖遶境的平和與莊嚴。

大甲媽祖鑾轎午後進入台中沙鹿，清水分局接駕。（民眾提供）

清水分局部署300名警力護轎與交通疏導任務。（民眾提供）

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