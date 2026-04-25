為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大甲媽祖回鑾午後進沙鹿 踜轎腳排到看不見盡頭

    2026/04/25 18:17 記者許國楨／台中報導
    鑽轎腳信眾排到看不見盡頭。（民眾提供）

    鑽轎腳信眾排到看不見盡頭。（民眾提供）

    大甲媽祖回鑾，預計今晚駐駕清水朝興宮，明晚回到大甲鎮瀾宮安座，鑾轎今天下午4點35分左右行沙鹿向上路七段、沙田路口，正式北上進入清水警分局轄區，清水分局長鄭鴻文率隊迎接，沿線氣氛熱烈而有序。

    為確保鑾轎安全，警方下午先在沙田路旁公司廣場完成現地勤教與任務交付，下午4點進駐路口待命，周邊部署三梯次、約300名警力，執行護轎與交通疏導任務，待鑾轎於下午近5點時抵達時，鄭鴻文親自率隊接轎，刑警與制服警力在旁護駕，現場動線管制嚴密。約前行100公尺後，警方將鑾轎交由地方宮廟接轎，過程平順無衝突。

    沿途信眾夾道祈福，隨著午後雨勢暫歇，「踜轎腳」（鑽轎腳）人潮暴增，隊伍綿延不見盡頭，場面壯觀，不過前日鑾轎行經彰化時，曾發生扶轎人員跨越跪地信眾，引發「求平安變胯下之辱」爭議，也讓外界更加關注動線與秩序維護。

    警方說，回鑾期間將嚴防各陣頭發生搶轎或推擠衝突，避免演變成鬥毆事件，除加強現場警力部署，也同步進行蒐證錄影，一旦出現違法情事，將立即依法逮捕送辦，呼籲各宮廟與信眾理性參與宗教活動，切勿以身試法，共同維護媽祖遶境的平和與莊嚴。

    大甲媽祖鑾轎午後進入台中沙鹿，清水分局接駕。（民眾提供）

    大甲媽祖鑾轎午後進入台中沙鹿，清水分局接駕。（民眾提供）

    清水分局部署300名警力護轎與交通疏導任務。（民眾提供）

    清水分局部署300名警力護轎與交通疏導任務。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播