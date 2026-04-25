彰中籃球隊「長輩加油團」 退休教師過世慨捐200萬繼續應援

彰化高中退休教師夫妻檔張炫吉與林玉蓮，年年都以單車環島。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化高中退休教師夫妻檔林玉蓮與夫婿張炫吉老師組成「長輩加油團」，多年來都是彰中紅色閃電籃球隊的最佳啦啦隊，林玉蓮日前病逝，享壽80歲，夫婿遵從其生前遺願，捐出200萬元幫助籃球隊的發展。

張炫吉說，他跟妻子原本都是彰中的數學老師，原本對籃球運動沒有特別感興趣，但因為教練關係，成為籃球隊最忠實的啦啦隊，無論到那裡比賽，就會組隊去幫忙加油。

請繼續往下閱讀...

張炫吉指出，他與老婆退休後，兒子希望父母能夠多運動，幫他們報名單車環島，兩人只好加強訓練，在花甲之年完成單車環島初體驗，也是隊上最年長的成員。

張炫吉說，夫妻倆後來就以單車為代步工具，也年年單車環島，包括教過的學生辦同學會找他們去，他們也是騎單車前往。老婆體力更是好，去年到黃山玩，靠著自己的雙腳爬上去，沒想到去年底才發現生病，老婆在短短時間就離開人世。

校長王延煌說，感恩退休老師林玉蓮捐出200萬元給籃球隊，用生命守護籃球隊，讓師長與學生都無比懷念在場邊加油的熱情與精神。

相關新聞：

退休教師夫妻檔好勇！ 單車闖天下 滿滿正能量

彰化高中退休教師張炫吉，遵從同校退休、過世妻子林玉蓮遺願，捐出200萬元給籃球隊。（記者劉曉欣攝）

彰化高中退休教師林玉蓮過世，丈夫張炫吉遵從妻子遺願捐出200萬元給籃球隊，校方特製球衣作為紀念。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法