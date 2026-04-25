犬貓「無麻醉洗牙」？獸醫師提醒：可能造成毛孩身心受創

寵物醫師檢察毛孩牙齒。（高雄市動保處提供）

想要毛孩吃得香、笑得甜，一口好牙絕對是關鍵！高雄市動物保護處今（25）日舉辦「犬貓常見牙科疾病」講座。吸引30隻汪星人跟著飼主一起「旁聽」，對於「無麻醉洗牙」專家闢謠，可能讓毛孩身心受創！

為了幫助飼主解開毛孩口腔健康的密碼，動保處邀請「小樹動物醫院」余嘉怡獸醫師擔任主講人。她說，毛孩很能忍痛，牙齒出狀況往往難以察覺，她公開許多珍貴的臨床外觀照片，結合實際症狀的解說，教導飼主如何從日常生活中「察言觀色」，及早發現寶貝們需要留意的口腔問題。

請繼續往下閱讀...

「到底該怎麼幫毛孩刷牙？」這是許多飼主心中的痛。余嘉怡醫師不僅強調居家口腔清潔的重要性，更親自傳授實用的刷牙技巧，手把手教導正確的刷牙方式。此外，醫師也特別介紹了擁有VOHC（獸醫口腔健康委員會）認證的潔牙產品，幫助飼主在眼花撩亂的寵物市場中，挑選出真正具有科學實證的潔牙好幫手。

針對坊間討論度極高的「無麻醉洗牙」，余醫師也語重心長地闢謠，詳細說明其在醫療上的限制與潛在風險。她提醒飼主，沒有麻醉的情況下不僅無法徹底清潔牙齦下方的牙結石，還可能因為毛孩掙扎而造成嚴重的口腔受傷甚至心理陰影，呼籲毛爸媽們務必建立正確、安全的醫療觀念。

現場30隻毛孩熱情參與。（高雄市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法