新北技能競賽三重登場 270烘焙、咖啡拉花高手飆技藝

新北市府勞工局舉辦新北市技能競賽，全國270名烘焙及咖啡拉花高手齊聚三重綜合體育館競技。（記者黃子暘攝）

新北市府勞工局舉辦新北市技能競賽，全國270名烘焙及咖啡拉花高手今（25）日齊聚三重綜合體育館競技，爭奪81萬5000元獎金。副市長朱惕之說，技能競賽除了提供專業競技舞台，也是產業發掘明日之星的重要管道，回應烘焙界期盼，「藝術麵包」今年擴增為20組名額，期待選手們勇於突破既有框架，打造兼具精湛技藝與美學價值的亮眼之作。

勞工局長陳瑞嘉說，今年比賽項目有「翻糖蛋糕」、「奶油蛋糕裝飾」、「咖啡拉花」、「藝術麵包」4個項目，評審團由多位業界重量級專家組成，烘焙類邀請來自馬來西亞的洲際級國際評審Billy Lee Chan Hoong、奪世界11面金牌的糖塑專家裴志偉、蛋糕協會副會長陳郁芬等人；咖啡拉花方面則由世界拉花冠軍謝溢宸、台灣拉花冠軍林奐、LAGS考官彭思齊等專業人士擔任評審。

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勞工局說，為讓民眾體驗職能樂趣，現場有咖啡拉花、手沖咖啡及糖霜餅乾DIY等體驗活動，並邀請台灣拉花選拔賽冠軍林紹興、福爾摩砂美藝有限公司專業教師群及台北精品咖啡商業發展協會帶領大家品味烘焙與咖啡的獨特魅力，活動會場也設置烘焙及咖啡主題展，展示烘焙工藝之美。

新北市府勞工局舉辦新北市技能競賽，在三重綜合體育館登場。（記者黃子暘攝）

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