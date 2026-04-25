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    首頁 > 生活

    桃園龍岡米干節開幕 潑水祈福、火把求吉、戶外舞台劇體驗異域文化

    2026/04/25 16:56 記者周敏鴻／桃園報導
    龍岡米干節開幕活動吸引許多民眾參加。（記者周敏鴻攝）

    龍岡米干節開幕活動吸引許多民眾參加。（記者周敏鴻攝）

    「2026桃園龍岡米干節」今天下午在雲南文化公園、忠貞新村文化園區舉辦開幕活動，以象徵洗滌與祝福的潑水祈福儀式，為連續2個週末登場的活動揭開序幕，桃園市政府觀光旅遊局提醒，多元活動包括潑水祈福、火把求吉儀式、戶外舞台劇《美味當家》等，不容錯過。

    桃園市長張善政下午出席開幕儀式，與三寶寺高僧共同為民眾點水祈福，他說，一年一度的龍岡米干節，是民眾期待、國際遊客也喜歡，已被觀光署選為台灣最有特色的觀光活動之一。今年除了潑水節、火把節，還首度在龍岡大操場推出戶外舞台劇，一定把握機會好好感受多元族群與文化匯聚桃園的魅力。

    今年適逢桃園市與韓國龜尾市締結姐妹市10周年，龜尾市代表團專程來台參與25、26日活動，安排韓國大廚現場製作限量特色拉麵，提供免費試吃，讓民眾大呼過癮。

    觀旅局提醒，參加龍岡米干節，還能參加「商圈聯合消費券抽獎活動」，有機會抽中「萬元餐券」大獎；活動會場周邊停車空間有限且有交通管制，請多利用大眾運輸工具，可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」到忠貞站再前往會場，或將車輛停放在龍岡大操場，再搭乘免費接駁車到會場。

    桃園市長張善政（中）出席龍岡米干節開幕活動，與三寶寺高僧共同為民眾點水祈福。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席龍岡米干節開幕活動，與三寶寺高僧共同為民眾點水祈福。（記者周敏鴻攝）

    龍岡米干節開幕活動吸引許多民眾參加。（記者周敏鴻攝）

    龍岡米干節開幕活動吸引許多民眾參加。（記者周敏鴻攝）

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