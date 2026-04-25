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    首頁 > 生活

    大甲媽、北港媽、大庄媽「三媽世紀同框」 人潮炸裂畫面曝光

    2026/04/25 15:07 記者許國楨／台中報導
    「三媽世紀同框」，龍井區沙田路上人潮炸裂。（民眾提供）

    「三媽世紀同框」，龍井區沙田路上人潮炸裂。（民眾提供）

    台中市今天下午上演難得一見的宗教盛況，大甲鎮瀾宮媽祖回鑾途中，與北港朝天宮媽祖及梧棲浩天宮大庄媽於沙田路盛大會香，形成罕見的「三媽世紀同框」，三方鑾轎在龍井區公所及分駐所前會合，現場信眾情緒瞬間沸騰，街道被擠得水洩不通，氣氛熱烈到最高點。

    從高處俯瞰，整條街道宛如被人潮淹沒，黑壓壓一片人頭隨著鑼鼓聲律動，信徒身穿各色宮廟背心與帽子，緊緊圍繞在鑾轎四周，隨著神轎緩緩前進，沿途信眾高舉手機、相機搶拍畫面，幾乎人人踮腳、伸手，只為捕捉這歷史性的一刻，現場不時傳出歡呼聲與鞭炮聲交織，形成震撼的聲浪。

    近距離畫面更顯壯觀，裝飾華麗的神轎繡滿金線與彩繪圖騰，閃耀奪目，四周信眾緊隨護駕，擁擠人潮中，仍可見不少人雙手合十虔誠祈願，也有人情緒激動高喊媽祖聖號，場面既莊嚴又熱血。

    由於適逢三方媽祖同時現身，不僅吸引原本隨香的大甲媽信眾，北港與梧棲的信徒也大批湧入，瞬間將沙田路擠得寸步難行，烏日分局警方不敢大意，除在地面持續疏導人流，也出動無人機從空中監控現場狀況，並透過擴音設備提醒民眾分流移動，同時機動調撥車道，避免交通癱瘓。

    信眾緊隨護駕。（民眾提供）

    信眾緊隨護駕。（民眾提供）

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