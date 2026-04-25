趙二呆紀念展落幕 孫女趙頤拜會黃健忠談藝術傳承

趙二呆紀念展圓滿結束，家屬向市長黃健忠致謝。（馬公市公所提供）

《人生，化繁為簡》趙二呆紀念展，在馬公市公所藝文走廊的展出，歷時1個月，讓許多市民在洽公與日常往返之間，近距離接觸這位與澎湖深具淵源的藝術家作品。展覽圓滿結束，趙二呆長孫女趙頤偕台灣樹人會理事長潘翰聲前往拜會馬公市長黃健忠表達感謝。

趙二呆本名趙同和，早年歷任福建省三元、將樂、林森等縣縣長，是台灣戰後重要藝術家，辭官後全心投入藝術創作，以「藝奴」自許，橫跨水墨、西畫、書法、雕塑、陶藝、篆刻等多元媒材，自成鮮明風格。1960年代作品獲義大利羅馬國立現代美術館收藏，成為當時極少數獲國際正式典藏的台灣藝術家之一。1980年代後期定居澎湖，在「藝奴居」持續創作直至辭世，並將超過1500件作品全數捐贈地方典藏。

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趙頤表示，爺爺晚年選擇留在澎湖，不只是生活，更是將創作與人生都留在這片土地。家屬始終希望，趙二呆的作品不只是靜靜留在藝館裡，而是能走進更多公共空間，被更多人看見、理解與重新認識。這次在市公所藝文走廊展出，就是讓藝術紮根這座島嶼，也讓家屬感受到地方對藝術傳承的重視。

黃健忠指出，城市的文化厚度，來自一代一代人願意留下些什麼。趙二呆留下的是作品，也是精神；而市政團隊要做的，是讓這些珍貴的文化資產被更多人看見、持續被理解。未來也將持續以更開放的方式，讓公共空間承接更多藝文能量，讓馬公不只是生活的城市，也是一座能讓人記得故事的地方。

《人生，化繁為簡》趙二呆紀念展，在馬公市公所藝文走廊展覽一個月。（馬公市公所提供）

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