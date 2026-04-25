傳承竹藝、卵石與石滬工藝 第5屆榮譽步道師致力守護傳統文化

羅萬真（右2）以守護苗栗縣三義鄉雙湖村大坑的「挑炭古道」，獲台灣千里步道協會頒發榮譽步道師。（記者吳柏軒攝）

不同於水泥現代工程，台灣仍有一群人以「手作步道」守護傳統無形的文化資產，台灣千里步道協會今（25日）頒發第5屆榮譽步道師，表揚雲林古坑的郭守法、苗栗三義的羅萬真以及桃園新屋的石滬協會，3組分別代表竹藝造橋、卵石鋪路以及石滬修復等工法，致力深化在地與傳承。

千里步道協會看見台灣早期各地步道的獨特技術與風貌，隨耆老凋零而佚失，便致力推廣「手作步道」，2年1次頒發「榮譽步道師」獎項，今年邁入第5屆，今在台灣博物館舉行頒獎典禮，表揚3組獲獎人及團隊。前中央社董事長劉克襄、前交通部長賀陳旦等以審議委員身分到場參與表揚。

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77歲郭守發擅長竹藝，善用雲林縣古坑鄉石壁社區所盛產的孟宗竹，打造供人車通行的竹橋，最大承重可達2噸，也製作竹涼亭等，他自謙個性如「櫸木」，不與人爭，但只要有個石頭縫就能讓種子冒出新芽；雲林縣也因郭守發打下竹藝術與基礎設施，2024年獲世界竹組織認證為「世界竹地標」。郭守發也是千里步道協會首度頒獎給以竹子為核心的傳統工法。

苗栗縣三義鄉的69歲羅萬真從小經常行走「挑炭古道」（三通嶺古道），早年連接通霄鎮與三義鄉，他回憶，大家將木炭、香茅油、茶葉等經古道挑到三義火車站，賺取生計，而每逢過年前，各戶須出男丁維修古道，自己跟著長輩除草、修補崩塌的卵石等，養成守護的責任感，古道不只是一條路，更是客家硬頸、刻苦耐勞的血脈。羅家兒媳也青年返鄉，投入在地文化傳承與休憩體驗。

「石滬養大我們，不忍心任其荒廢！」由許家人成立的桃園石滬協會，在桃園新屋代代相傳以卵石堆砌的海邊石滬，協會監事許素貞說，家族不忍心養大我們的工程荒廢，便號召眾人返鄉維修，也從中發現石滬不單純是捕魚設施，更是生態棲息及復育地，如孔隙有牡蠣黏著鞏固結構，如今石滬也成生態步道，讓大家認識並體驗海洋。2022年文化部將該協會登錄為無形文化資產的「保存技術與保存者」。

郭守發以雲林縣古坑鄉石壁的孟宗竹，打造許多竹藝建築及工程，如竹涼亭、竹拱橋等，獲台灣千里步道協會第5屆榮譽步道師。（記者吳柏軒攝）

桃園新屋的許家人成立「桃園石滬協會」，只為維護從小捕魚養大自己的設施，獲台灣千里步道協會頒發榮譽步道師。（記者吳柏軒攝）

桃園石滬協會以傳統石滬修復工法，維繫家族先民來台開墾留下來的捕魚設施，已獲文化部登錄為無形文化資產「保存技術與保存者」。（台灣千里步道協會提供）

羅萬真從小就走在苗栗縣三義鄉雙湖村大坑的「挑炭古道」，耳濡目染父親與村民修繕記憶，進而養成守護古道的責任。（台灣千里步道協會提供）

擅長竹藝的郭守發，利用雲林縣古坑鄉石壁的孟宗竹，打造許多竹製工程，如透過火燒來凹彎竹子，藉此搭建拱橋。（台灣千里步道協會提供）

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