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    首頁 > 生活

    台北母娘文化季起駕 蔣萬安感念母娘信仰安定民心

    2026/04/25 15:01 記者甘孟霖／台北報導
    台北松山慈惠堂今（25）日舉行「2026臺北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，台北市長蔣萬安受邀出席，向現場信眾與民眾致意，他說，每年都很期待這時，因為這不僅是一場宗教盛事，更是一股安定社會、凝聚人心的重要力量。（記者方賓照攝）

    台北松山慈惠堂今（25）日舉行「2026臺北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，台北市長蔣萬安受邀出席，向現場信眾與民眾致意，他說，每年都很期待這時，因為這不僅是一場宗教盛事，更是一股安定社會、凝聚人心的重要力量。（記者方賓照攝）

    台北松山慈惠堂今（25）日舉行「2026臺北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，台北市長蔣萬安受邀出席，向現場信眾與民眾致意，他說，每年都很期待這時，因為這不僅是一場宗教盛事，更是一股安定社會、凝聚人心的重要力量。

     

    蔣萬安說，母娘信仰已超越宗教層面，成為許多民眾心靈的寄託與精神依靠。自郭堂主承領母娘天命、開堂濟世以來，神威遠播，也體現「夜再暗，都有母娘的慈輝映照」的精神，而這樣的信念，正如台北這座城市一路走來的寫照，也提醒他「市政推動不僅在於政策擘劃與建設推動，更重要的是人心的溫暖與彼此守護」。

     

    蔣萬安指出，自2008年首屆母娘文化季以來已邁入第19屆，透過文化、慈善與公益活動持續弘揚瑤池金母信仰。今年活動內容豐富，兩週前已舉辦登山健走活動，未來也將於台北小巨蛋舉行弘揚母愛音樂會，展現宗教文化與城市生活的結合。今年還邀請國寶級民藝大師葉峻男創作大型米龍藝術作品，使用約3萬斤白米，以無草稿方式即興創作，將信仰轉化為壯觀的當代藝術，深具文化意義與視覺震撼。

     

    蔣萬安並感謝慈惠堂長期投入公益，今年再度捐贈北市府消防警備車、高頂救護車及資源回收車，並持續支援馬偕紀念醫院及各級學校與團體所需物資，展現宗教團體回饋社會的力量。

    前年，北市東園國小少棒隊因缺乏交通車面臨困境，經李瑞彬總策劃大力協助，迅速提供資源支持，讓球隊得以順利參賽，並在去年取得前往美國威廉波特參賽資格；最終球隊勇奪世界冠軍，成為台灣之光，展現信仰與善行帶來的正向力量。她也祈願母娘持續庇佑台北與台灣，風調雨順、國泰民安，並祝福所有市民身體健康、萬事平安，同時期盼本次母娘文化季遶境活動圓滿順利、成功落幕。

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