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    首頁 > 生活

    化廢成寶 外來種銀合歡變身文創茶藝組

    2026/04/25 14:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    一盒文旅化廢為寶，銀合歡茶具組出爐。（記者劉禹慶攝）

    一盒文旅化廢為寶，銀合歡茶具組出爐。（記者劉禹慶攝）

    由澎湖地方青年團隊「樸植作」策劃推出的工藝聯名商品–「老古窗影-工藝茶具組」， 今（25）日在篤行十村–驚蟄茶室舉辦新品分享會，活動圓滿落幕。澎湖縣政府文化局長陳鈺雲也到場表達支持，並研議未來地方文創方向。

    商品以澎湖文化行旅為概念，將茶器、古厝意象與生活記憶收納於一盒之中，透過器物設計傳遞澎湖土地的溫度。來賓在品茶過程中，細細體會山海交會的島嶼風景。活動中，樸植作分享創作初衷，選用在地銀合歡木，將原為外來入侵種的材料，轉化為可被使用的日常物件。

    同時「樸植作」青年文創團隊，攜手在地工藝家「東衛參捌」、「C.C. Handmade」，融合陶藝與布作創作。現場更邀請「嶼茶」團隊，透過茶席體驗帶領來賓以5感走入澎湖風土，感受島嶼文化與工藝設計交織的生活美學。從自然到工藝，從傳統到現代，從廢棄到再生，讓地方文化與工藝，不停留於記憶，希望透過工藝作品重新連結地方文化，讓更多人看見澎湖除了旅遊印象之外，更蘊含豐富的人文故事與生活智慧。

    主辦單位表示，未來也將持續以設計與體驗為媒介，推出更多結合地方文化與生活美學的作品，讓土地故事、永續設計透過日常器物被看見、被感受。「一盒文旅」新品分享會在溫暖茶香與交流聲中順利落幕，也為地方創生與澎青新工藝推廣寫下美好篇章。

    銀合歡製作萬字、壽字木盒蓋。（記者劉禹慶攝）

    銀合歡製作萬字、壽字木盒蓋。（記者劉禹慶攝）

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