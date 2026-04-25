剴剴案掀社工恐慌？石崇良憂「寒蟬效應」提4方向補破網

剴剴案判決引發社工界關注，衛福部長石崇良表示，將從修法、建立鑑定制度、研議責任險及提升薪資等四大方向，強化制度支持，留住社工。（資料照）

剴剴案判決引發社工界關注，對於是否出現離職潮與人力缺口，衛福部長石崇良表示，目前整體社工人力仍呈增加趨勢，但不希望判決造成第一線人員恐慌，甚至出現「寒蟬效應」。衛福部已啟動跨界檢討，並提出修法、建立鑑定制度、研議責任險及提升薪資等四大方向，強化制度支持。

石崇良指出，政府自2025年起推動地方社工人力挹注計畫，目標至2030年將人力提升至9000人。受政策持續投入影響，目前尚未觀察到整體人數下降，反而仍在成長。不過，剴剴案判決後引發基層社工不安，衛福部本週已連續召開兩場會議，一方面與社工團體及第一線人員座談，蒐集實務困境與建議；另一方面也與法界討論制度面調整，盼降低第一線執業風險。

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在制度改革上，首先將研議修正「社工師法」，比照醫事人員制度，釐清社工於刑事與民事責任的適用範圍。石崇良說明，現行社工並非醫事人員，未納入既有醫療相關法制架構，未來希望透過修法，讓社工在執行法定職務時有更明確的法律保障。

其次，將研議建立專業鑑定與爭議處理機制。石崇良指出，醫療體系過去面對醫療糾紛，已建立專業鑑定制度，提供法院判斷依據，但社工領域尚無類似機制，導致司法審理時，可能難以完整理解第一線實務處境。未來可參考「醫療事故預防及爭議處理法」設計，建立公正第三方評析機制，作為司法參考依據。

第三，衛福部也研議為社工投保責任險。石崇良表示，社工執行兒虐、家暴等業務，性質上具有「準公權力」，現行僅提供意外險，主要保障人身安全，但對於執行業務過程中可能面臨的法律風險，仍缺乏支持。未來若能透過責任險機制，在非故意或非重大過失情況下，提供法律協助，將有助降低從業壓力。

最後，在待遇方面，石崇良強調，薪資提升仍是穩定人力的關鍵，未來將比照公務人員調薪機制，逐步擴及社工人員，以改善整體勞動條件。

石崇良表示，社工長期處於高壓且高風險的工作環境，制度設計應兼顧專業判斷與合理責任，透過多面向改革，讓第一線人員在執行職務時免於恐懼，才能穩定服務體系。

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