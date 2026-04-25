宜蘭桐花祭登場 推賞桐健行雙遊程

每年到了4、5月份，分布在山巒小徑的油桐花陸續盛開，為翠綠山林妝點雪白花卉。（記者王峻祺攝）

宜蘭桐花祭正式展開，今年集結「員山大湖場」與「三星秘境場」雙路線，推出深度賞桐健行遊程，民眾還可透過導覽員解說，認識在地客庄文化，並參與手作體驗、客語學習及品嘗特色美食，感受桐花紛飛的浪漫。

每年到了4、5月份，分布在山巒小徑的油桐花陸續盛開，為翠綠山林妝點雪白花卉，宜蘭縣政府今年以「宜起走山湖・員山當行客」為主題，結合桐花健行、藝文展演、好客市集、數位集章及客家美食體驗，邀請遊客走入宜蘭客庄。

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宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年桐花祭鼓勵民眾「賞桐健行」，規劃「員山大湖」及「三星秘境」2條路徑，各自展現不同山林景致與客庄風貌，讓民眾能在桐花紛飛的季節裡，透過步行走讀方式，感受宜蘭客庄的生活紋理與魅力。

他說，2條路徑將各辦理3場次活動，透過在地導覽員解說，串聯桐花景致、山林生態與宜蘭客家文化，並搭配手作體驗、客語學習及特色美食，讓參與民眾不只是「看見桐花」，更能在健行中「走進客庄、認識地方」。

宜蘭首場賞桐健行活動，今天在大湖普恩廟舉行，週日則將移師天送埤福山寺與產業道路，現場同步推出數位集章活動，參加民眾有機會獲得50元好客券，可用於好客市集消費，在賞桐健行之餘，也能品味在地、支持地方。

宜蘭賞桐健行活動，其中一條路線位於三星天送埤車站附近及產業道路。（記者王峻祺攝）

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