為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭桐花祭登場 推賞桐健行雙遊程

    2026/04/25 14:39 記者王峻祺／宜蘭報導
    每年到了4、5月份，分布在山巒小徑的油桐花陸續盛開，為翠綠山林妝點雪白花卉。（記者王峻祺攝）

    每年到了4、5月份，分布在山巒小徑的油桐花陸續盛開，為翠綠山林妝點雪白花卉。（記者王峻祺攝）

    宜蘭桐花祭正式展開，今年集結「員山大湖場」與「三星秘境場」雙路線，推出深度賞桐健行遊程，民眾還可透過導覽員解說，認識在地客庄文化，並參與手作體驗、客語學習及品嘗特色美食，感受桐花紛飛的浪漫。

    每年到了4、5月份，分布在山巒小徑的油桐花陸續盛開，為翠綠山林妝點雪白花卉，宜蘭縣政府今年以「宜起走山湖・員山當行客」為主題，結合桐花健行、藝文展演、好客市集、數位集章及客家美食體驗，邀請遊客走入宜蘭客庄。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年桐花祭鼓勵民眾「賞桐健行」，規劃「員山大湖」及「三星秘境」2條路徑，各自展現不同山林景致與客庄風貌，讓民眾能在桐花紛飛的季節裡，透過步行走讀方式，感受宜蘭客庄的生活紋理與魅力。

    他說，2條路徑將各辦理3場次活動，透過在地導覽員解說，串聯桐花景致、山林生態與宜蘭客家文化，並搭配手作體驗、客語學習及特色美食，讓參與民眾不只是「看見桐花」，更能在健行中「走進客庄、認識地方」。

    宜蘭首場賞桐健行活動，今天在大湖普恩廟舉行，週日則將移師天送埤福山寺與產業道路，現場同步推出數位集章活動，參加民眾有機會獲得50元好客券，可用於好客市集消費，在賞桐健行之餘，也能品味在地、支持地方。

    宜蘭賞桐健行活動，其中一條路線位於三星天送埤車站附近及產業道路。（記者王峻祺攝）

    宜蘭賞桐健行活動，其中一條路線位於三星天送埤車站附近及產業道路。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播