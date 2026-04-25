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    首頁 > 生活

    大甲媽回鑾！彰化市一夜掃出6030公斤垃圾

    2026/04/25 14:50 記者劉曉欣／彰化報導
    大甲媽回鑾彰化市區，永樂街被紙花與鞭炮屑變成了紅地毯。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽回鑾彰化市區，永樂街被紙花與鞭炮屑變成了紅地毯。（記者劉曉欣攝）

    「大甲媽」遶境回鑾今天（25日）凌晨離開彰化市進入台中市，彰化市清潔隊與垃圾奮戰一夜，總計掃出6030公斤垃圾，其中4600公斤是一般垃圾，1430公斤是資源回收物，整體來說，比去年增加770公斤，其中，最重要的原因就是「下雨」，讓鞭炮屑、紙花與廢紙全泡水，紙類含水量讓重量大增！

    彰化市清潔隊長張筱薇表示，被雨水浸溼的紙花與鞭炮屑非常不好掃，隊員必須背著吹風機，讓紙屑可以飛起來，如果光用掃把的話，必須掃得很用力，最後出動掃街車，才能徹底把貼在地面的紙花、鞭炮屑，掃個一乾二淨。

    張筱薇強調，今年大甲媽回鑾彰化市的垃圾清運量，資源回收增加380公斤，一般垃圾增加390公斤，一般垃圾增加9％，主要是因為紙花、鞭炮屑因為下雨的關係，含水量大增，未來垃圾運到轉運站，可以透過日照讓水分蒸發，可以降低重量，避免提高彰化市的人均垃圾量。

    張筱薇也感謝許多志工的協助，讓回鑾多處路段都有先行整理與打掃，尤其是永樂街，大部分路段都已經先把鞭炮屑與紙花掃到馬路兩側，大大降低隊員的工作量。

    彰化市長林世賢表示，感謝清潔隊員在半夜清掃馬路，尤其在雨天工作特別辛勞，讓大甲媽回鑾後，還給彰化市民整潔的街道。

    大甲媽回鑾在彰化市永樂街帶來大量紙花與鞭炮屑，彰化清潔隊連夜出動清掃。（彰化市清潔隊提供）

    大甲媽回鑾在彰化市永樂街帶來大量紙花與鞭炮屑，彰化清潔隊連夜出動清掃。（彰化市清潔隊提供）

    大甲媽回鑾彰化市區，永樂街被紙花與鞭炮屑變成了紅地毯，部分路段有熱心民眾清掃到兩側。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽回鑾彰化市區，永樂街被紙花與鞭炮屑變成了紅地毯，部分路段有熱心民眾清掃到兩側。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽回鑾彰化市區，永樂街被紙花與鞭炮屑變成了紅地毯，部分路段有熱心民眾清掃到兩側。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽回鑾彰化市區，永樂街被紙花與鞭炮屑變成了紅地毯，部分路段有熱心民眾清掃到兩側。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽回鑾彰化市區，紙花與鞭炮屑在雨天後整個貼在路面，必須出動背架式吹風機讓屑屑飛起來再掃。（彰化市清潔隊提供）

    大甲媽回鑾彰化市區，紙花與鞭炮屑在雨天後整個貼在路面，必須出動背架式吹風機讓屑屑飛起來再掃。（彰化市清潔隊提供）

    大甲媽回鑾帶來的紙花與鞭炮屑，經過雨水整個貼在地面，出動掃街車來幫忙。（彰化市清潔隊提供）

    大甲媽回鑾帶來的紙花與鞭炮屑，經過雨水整個貼在地面，出動掃街車來幫忙。（彰化市清潔隊提供）

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